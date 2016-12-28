25 yıl öğretmenlikten sonra öğrenci oldu

Çanakkale'de yürüttüğü zeytinyağı alım satım işini daha iyi yapabilmek için eğitim almaya karar veren emekli öğretmen Öz, Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümünde eğitime başladı.

Çanakkale'de oturan ve 25 yıllık ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra 2007'de emekli olan Mustafa Öz, zeytinyağı alım satım işini daha iyi yapabilmek için Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu (MYO) Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümünü kazanarak yeniden sıralara döndü.



Türkiye'nin değişik kentlerinde 25 yılını çocukların eğitimine veren ilkokul öğretmeni 57 yaşındaki Öz, emekli olduktan 9 yıl sonra üniversite öğrencisi oldu.



Sınavı kazanarak Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümüne kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencisi Öz, sınıf arkadaşları tarafından "Dede" diye çağrılıyor.



Öz, ikamet ettiği Çanakkale'den haftanın 4 günü 130 kilometre yol katederek Edremit'teki okuluna gelip zeytinyağı işini daha iyi yapabilmek için eğitim alıyor.



Memleketinin Aydın'ın Nazilli ilçesi olduğunu ve küçüklüğünden beri zeytincilikle iç içe olduğunu belirten Öz, 2007'de emekli olduğunu, yaklaşık 4 yıldır da zeytinyağı alım satım işi yaptığını ifade etti.



Zeytinyağı işini daha iyi yapması ve başarılı olması gerektiğini düşünerek bu alanda eğitim almaya karar verdiğini dile getiren Öz, "İki yıllık okulun bünyesinde Zeytin Enstitüsü de var. Burada, zeytin üreticilerini daha iyi eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla hem çiftçilere hem de biz öğrencilere eğitim veriliyor." dedi.



"BU İŞİ GÖREREK, UYGULAYARAK YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ"



Öz, yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra yeniden okula dönmenin çok güzel bir duygu olduğunu, sınıf arkadaşlarının da kendisine çok iyi davrandığını aktararak şunları söyledi:



"Keşke 2007'de emekli olduktan hemen sonra bu okula gelseydim. 9 yıl geçmiş. Burada zeytinyağı sıkım atölyesi olması bizim için büyük bir avantaj. Bu işi görerek, uygulayarak yapmak çok önemli. Seneye okulun yan tarafında sofralık zeytin tesisi kurulacak. Okuldan seneye mezun olsam bile gelip o konuda da kendimi geliştirmeyi düşünüyorum."