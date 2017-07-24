25. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri

Başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

25. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu.



Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi’ndeki Beşpınar Yaylası'nda düzenlenen güreşlere 25'i başpehlivan, yaklaşık 250 güreşçi katıldı.



25.MENTEŞE BEŞPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ



Başpehlivanlık için Ankara Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Şaban Yılmaz ile Antalya Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadeleyi, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Balaban kazandı.



Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, galip geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Yağlı güreş, bizim özümüz, kültürümüz ve peygamber sporumuz. Elimizden geldiğince sevdirmeye ve aşılamaya çalışıyoruz. Bu yolda da devam edeceğiz." dedi.



Şaban Yılmaz ise yağlı güreşin dünyanın en zor sporlarından biri olduğunu vurgulayarak, başpehlivanlara da devlet sporcusu unvanı verilmesini istedi.



Güreş ağalığını ise 70 bin lirayla iş adamı Behçet Çağlayan aldı.



Yaklaşık 1 ton zeytinyağının kullanıldığı güreşlere katılanlar, İsmail Balaban'a sevgi gösterisinde bulunarak onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.



GÜREŞLERİ 10 BİN KİŞİ İZLEDİ



Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir yaptığı açıklamada, belediye olarak ata sporunu gelecek kuşaklara aktarmak için Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'ni 25 yıldır düzenlediklerini belirtti.



Muğla ve Kavaklıdere'nin birer Yörük kenti olduğunu dile getiren Demir, "Yağlı pehlivan güreşi, kültürel mirasımız, Müslüman Yörük Türkmenlerin olmazsa olmazlarından. Biz de 700 yıldır Yörüklerin bölgemizde düzenlediği yağlı pehlivan güreşlerinin, bizden sonraki nesle sağlıklı bir şekilde aktarılması için bu güreşleri düzenliyoruz." diye konuştu.



Demir, güreşleri yaklaşık 10 bin kişinin izlediğini belirtti.