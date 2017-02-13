25 ilde terör operasyonu: 544 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 544 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 544 şüpheli gözaltına alındı.



Güvenlik güçleri, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 25 ilde bugün terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonlarda, Cizre'de PKK'lı teröristlerce 11 polisin şehit edildiği saldırıda kullanılan bomba yüklü kamyonu temin eden terörist ile örgütün üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 544 zanlı yakalandı.



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA "AĞIR DARBE"



İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheli yakalandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 örgüt üyesinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, zanlılardan 70'i gözaltına alındı.



Diğer 34 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



İZMİR'DE 40 KİŞİ GÖZALTINDA



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle merkez ilçeler ile Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.



POLİSLERİ ŞEHİT EDEN KAMYONU TEMİN EDEN ZANLI YAKALANDI



Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda kullanılan kamyonu temin eden zanlı yakalandı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cizre İlçesinde 26 Ağustos 2016 günü terör örgütü PKK tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla yapılan saldırıda kullanılan kamyonu temin eden ve firari durumda olan teröristin, gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı belirtildi.



AYDIN'DA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Bursa'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi



Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezi ile İnegöl ve Gemlik ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla il merkezinde 19, İnegöl'de 6 ve Gemlik'te 1 kişi gözaltına alındı.



PKK'NIN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ YAKALANDI



Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 28, Akçakale ilçesinde ise aralarında terör örgütünün üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü üyelerinin ilçe merkezde bulunduğunun belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmanın ardından aralarında PKK/PYD'nin üst düzey yöneticisi "Ebu Haydar" kod adlı Ali Hammud el-Muhammed'in (32) yanı sıra Yasir el-Ahmed (23) ve İsa el-İbrahim (30) yakalandı.



KOCAELİ VE MARDİN'DE 6 GÖZALTI



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik Kocaeli ve Mardin'de operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında Kocaeli'de 4, Mardin'de 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ÇORUM



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



ANTALYA



Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgüte yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda terör örgütünün talimatları ile sosyal medya üzerinden örgütsel paylaşımlarda bulunarak propaganda yaptıkları belirlenen ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat'ta eylem yapma hazırlığında oldukları değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.



EDİRNE'DE PKK YÖNETİCİSİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Edirne'de terör örgütü PKK/KCK yöneticisi olduğu iddia edilen kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken Yunanistan sınırında yakalandı.



MALATYA'DAKİ OPERASYONDA 24 GÖZALTI



Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün legal yapılanmalarından olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ise İstanbul'da yakalandı.



MERSİN'DE 60 KİŞİ YAKALANDI



Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet göstermek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişi yakalandı.



HAKKARİ'DE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık yapan ve finansal destek sağlayanlara yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.



GÜNEYDOĞU'DA 94 GÖZALTI



Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 94 kişi yakalandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten terör soruşturması kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez ile Silvan ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekiplerince il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.



Savur ilçesinde de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.



Batman'da çeşitli tarihlerde düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli ile saldırıda bulundukları tespit edilen 19 kişi hakkında arama kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 19 adrese gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 25 fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 8 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.



Bingöl'de de 17 şüpheli yakalanırken Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklı ettikleri gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket eden, örgüt mensuplarına kentte barınma imkanı sağlayarak yardım ve yataklık edenlere yönelik il genelinde bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



VAN'DA 11 GÖZALTI



Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



ADANA'DA 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik 30 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 26 zanlı, terör örgütünün üniversite yapılanması, kent, ilçe ve mahalle komisyonlarında faaliyet gösterdikleri, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.



ADIYAMAN'DA SOSYAL MEDYA PROPAGANDASINA 4 GÖZALTI



Adıyaman merkezli 2 ilde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Adıyaman merkezli, Kahta ve Gölbaşı ilçeleri ile Mardin'de 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



Öte yandan firarda olan 4 kişinin de arandığı öğrenildi.



ERZİNCAN'DA FETÖ VE PKK OPERASYONU



Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütleri ile ilişkileri bulunan 26 kişi hakkında soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.



Operasyonda Erzincan Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliğinde çalıştıkları belirlenen 26 kişi gözaltına alındı.



MUŞ'TA 36 KİŞİYE GÖZALTI



Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik il genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.



SİVAS'TA 14 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Farklı şubelerden polislerin katılımıyla yapılan operasyonda, üniversite öğrencisi 14 şüpheli gözaltına alındı.



HDP VE DBP İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN DE OLDUĞU 45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Gaziantep'te Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesiyle kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunan 51 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



PKK/KCK terör örgütü ve alt oluşumları adına Gaziantep'te sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, milislik/iş birlikçilik yapan, örgütsel toplantı organize ederek, müzahir kitleyi kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak devlete ve devlet büyüklerine, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunan, hedef gösteren aralarında HDP ve DBP Gaziantep il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor.