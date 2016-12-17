25 DEAŞ'li terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ mensubu 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, 206 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ mensubu 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, DEAŞ'a ait aralarında savunma mevzileri ve komuta kontrol tesislerinin bulunduğu 206 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, 116'ncı gününde sürüyor.



Harekat kapsamında, terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla yaşanan çatışmalarda, 5 terörist etkisiz hale getirildi, 3 bombalı araç imha edildi.



Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarından oluşan 206 hedef etkisiz hale getirildi veya baskı altına alındı.



Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab, Bzaghah ve Kabr al Mukri bölgelerinde belirlenen terör örgütü DEAŞ'e ait 64 hedef (barınma yeri, karargah binası, cephanelik, silahlı araç garajı, su deposu ve tünel girişleri) imha edildi. Hava saldırıları sonucunda en az 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmedi. Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan TSK'nın patlayıcı madde tespit ve imha timleri 12 el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Kaynak: AA