İçişleri Bakanlığı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ülke genelindeki operasyonlar kapsamında 5 ilde 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda Mardin'de 6, Hakkari'de 1, Batman'da 1, Van'da 3 ve Elazığ'da 6 olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.