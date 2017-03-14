'24 milyon Amerikalı sigortasını kaybedebilir'

Sağlık sigortası sistemiyle ilgili bir rapor hazırlayan ABD Kongresi Bütçe Ofisi, gelecek yıl itibarıyla 14 milyon, 2026 itibarıyla 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin "Obamacare"in yerine getirmek istediği sağlık sigortası sisteminin 2026 yılı itibarıyla 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceğini açıkladı.



ABD Kongresinin partiler üstü bürokratik kurumu CBO, Cumhuriyetçilerin "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası" (AHCA) tasarısına yönelik raporunu yayınladı.



Raporda, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın hayata geçirdiği "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası" (ACA) ya da halk arasındaki adıyla "Obamacare"in iptalini öngören AHCA'in, ülkedeki sigortasız birey sayısını 2018 itibarıyla 14 milyon ve 2026 itibarıyla 24 milyon daha artırabileceği belirtildi.



Bu tahminler, AHCA'nin Obamacare sayesinde sigortalanan 20 milyon Amerikalının tamamından daha fazlasının sigortasız kalabileceğine işaret ediyor.



"TASARININ YASALAŞMASINI ZORLAŞTIRDILAR"



Uzmanlar ise CBO'nun uzun zamandır beklenen tahminlerinin halihazırda birçok kesim tarafından eleştirilen AHCA'e destek bulmaya çalışan Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi liderlerin işini daha da zorlaştırdığını düşünüyor.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından geçen hafta açıklanan AHCA tasarısı, Başkan Donald Trump ve bazı Cumhuriyetçilerin desteğine rağmen ülkenin en büyük sağlık organizasyonlarını içeren büyük bir kesimin sert muhalefetiyle karşılaşmıştı.



Amerikan Tıp Derneği, Amerikan Hastaneler Derneği ve Amerikan Hemşireler Derneği yaptıkları açıklamalarda, mevcut sistemin eksiklikleri olmasına karşın önerilen yasa tasarısının bunları gidermek yerine durumu daha kötüleştireceğini vurgulamıştı.



Tepkilere rağmen ABD Temsilciler Meclisinin iki alt komitesinde onaylanan AHCA tasarısına, Demokratlar da şiddetle karşı çıkmıştı.



Ayrıca, Cumhuriyetçi Partinin önde gelen 10 senatörü yasa tasarısına "evet" demeyeceklerini açıklayarak, Kongreden geçmesinin çok zor olacağını göstermişti.