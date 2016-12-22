24 asker hakkında müebbet hapis istemi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları öne sürülen 24 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları öne sürülen 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Kaynak: AA