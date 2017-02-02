235 polisin 15'er yıl hapis istendi

FETÖ soruşturmasıda, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan 235 polis hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iki ayrı iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan 235 polis hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iki ayrı iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, ByLock kullanan emniyet görevlilerine ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.



Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklanan 235 polise yönelik dosyadaki işlemleri tamamlayarak, iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerin birinde 86 ve diğerinde 149 şüpheli yer alıyor.



İddianamelerde, FETÖ'nün yapılanması ve eylemleri ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı öğrenildi. Toplam 235 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılığın onayladığı iddianameler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianamelerin kabulü veya reddi yönünde bir karar vermesi bekleniyor. İddianamelerin kabulü halinde şüpheliler ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.



Bu arada, söz konusu polislerin bir kısmının meslekten ihraç edildiği, bir kısmının da açığa alındığı belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''ByLock'' kullanan emniyet görevlilerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında emniyet müdürleri, çok sayıda amir ve başkomiserin de bulunduğu 258 polis tutuklanmış, 21 şüpheli Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak, bir kısım şüpheli polisler de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Hakkında dava açılmayan polislerle ilgili soruşturma ise halen sürüyor.