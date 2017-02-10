23 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatının 171'inci gününde 165 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 171'inci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 165 hedef ateş altına alındı, 23 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.



Harekatın 171'inci gününde muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasına devam edildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 154 DEAŞ hedefine atış yapılırken, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 11 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta barınma amaçlı kullanılan 7 bina, 3 karargah binası ve bir cephanelik imha edildi.



Topçu atışları, hava harekatı ve çatışmalarda DEAŞ mensubu 23 terörist etkisiz hale getirildi.