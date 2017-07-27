800 milyon yaşında 23 genç galaksi görüntülendi

Astronomlar, Büyük Patlama'dan sonra 800 milyon yaşında 23 genç galaksiyi görüntüledi.

Sonuçları "Astrophysical Journal" dergisinde yayımlanan gözlemin, ABD'deki Arizona Üniversitesinde görevli astronomlar Sangeeta Malhotra ve James Rhoads'un liderliğinde Şili ve Çin'deki araştırmacılarla yapıldığı belirtildi.



Malhotra ve Rhoads'un, galaksileri belirlemek için astronomi alanında en güçlü ekipmanlardan biri olan ve Şili'nin kuzeyinde Cerro Tololo İnter-Amerika Gözlemevi'nde Blanco Teleskobu'nun üzerinde bulunan Karanlık Enerji Kamerası'nı (DECam) kullandığı kaydedildi.



Malhotra, evrende yeniden iyonlaşmadan önce gezegenlerin keşfedilmesinin çok zor olduğunu dile getirerek, bu durumu "yoğun siste bir aracın ön farlarını görmeye çalışmaya" benzetti.



Yeniden iyonlaşmanın, Büyük Patlama'dan 300 milyon ila bir milyar yıl sonra yeniden meydana geldiğine işaret eden Malhotra, keşfedilen 23 genç galaksinin 800 milyon yaşında olduğunu söyledi.



Büyük Patlama'yı izleyen 300 milyon yılda evrenin karanlık ve nötr hidrojenle kaplı olduğu ifade ediliyor.