23 bini aşkın Ahıska Türküne müjde

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 10 yıldan fazla süredir Türkiye'de kalan 23 bini aşkın Ahıska Türküne vatandaşlık verileceğini açıkladı.

Dünya genelindeki Ahıska Türklerini temsil eden, 9 ülkeden 70 delegenin katılımıyla gerçekleşen DATÜB 3. Olağan Genel Kurulu Kazakistan Almatı'da gerçekleştirildi.



Başta Türkiye ve ABD olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelerden tüm delegelerin katıldığı genel kurul toplantısında, genel başkanlığa üçüncü defa Ziyatdin Kassanov seçildi.



Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Kassanov, kongreyi özellikle Kazakistan'da yapmak istediklerini, Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin tarafından ana vatanlarından sürülen Ahıska Türklerinin yaklaşık yüzde 40'ının bu ülkeye göç ettiğini söyledi.



İlk iki kongrenin Türkiye'de yapıldığını anımsatan Kassanov, Kazakistan'ın tüm Türkler için ata yurdu olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev için "Türk dünyasının aksakalı" dediğini hatırlattı.



Kassanov, iki liderin yakın ilişkileri sayesinde devletler arasındaki ilişkilerin de çok iyiye gittiğini kaydederek, geleceğin daha da güzel olacağını aktardı.



Etkinliğe 9 ülkeden toplam 70 delegenin yanı sıra 500'e yakın Ahıska Türkünün de katıldığını ifade eden Kassanov, genel kurulda geçen dönem neler yaptıklarını, gelecekte neler yapacaklarını konuştuklarını söyledi.



"Ahıska Türklerinin vatanlarına dönmesi en büyük hedefimiz"



Kassanov, yeni dönemdeki hedeflerinden bahsederek, şöyle devam etti:



"Yeni dönemde hedefimiz Ahıska Türklerinin ana vatanlarına, Gürcistan'a dönmesi. Sovyet zamanında bizi sürgüne uğrattılar. Sovyetler Birliği döneminde bir gecede yurtlarından sürgün edilen 126 bin Ahıska Türkünün geri dönüşü konusundaki mücadelemizi sürdürüyoruz. Gürcistan, Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüşünü Avrupa Konseyi'ne taahhüt etmişti. Ben de bizzat Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile görüştüm. Onlara zarar vermeyeceğimiz, dost olacağımız, yanlarında olacağımızı hep söyledik ancak onlar bize şüphe ile bakıyor."



Kassanov, kendilerinin Ahıska bölgesinde 40'tan fazla aile için ev aldıklarını ve onları oraya yerleştirdiklerini kaydederek, ancak bu kişilere hala baskıların sürdüğünü bildirdi.



"Türkiye her zaman yanımızda"



Kassanov, kendilerinin Ahıska Türklerinin vatanlarına dönme konusunda sürekli çalışma yaptıklarını, Avrupa Konseyi'nde ve diğer uluslararası platformlarda her zaman bu konuyu gündeme getirdiklerini söyledi.



Bu süreçte Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu ve kendilerine yardım ettiğini dile getiren Kassanov, birçok sıkıntıyı Türk yetkililerinin hallettiğini vurguladı.



Kassanov, "Amacımız bütün Ahıska Türklerinin oraya dönmesi değil, haklarımızı almak. Gürcistan vatandaşı kimliğini almak. Bizim atalarımız orada bin yıldan fazla yaşamış. Orada ciddi şekilde hakkımız var, o hakkımızın tüm çabalarımızla peşinde olacağız ve hakkımızı alacağız." diye konuştu.



Ziyatdin Kassanov, toplum olarak çok güçlü olduklarını belirterek, çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini bildirdi.



"Allah Türkiye'ye zeval vermesin"



Kassanov, Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerde güçlü olmalarını, çocuklarının kaliteli eğitim almasını hedeflediklerini belirterek, bulundukları ülkelerde siyasette ve bürokraside üst yerlerde yer almak istediklerini söyledi.



Türkiye'nin Ahıska Türklerine yönelik programlarından ve faaliyetlerinden bahseden Kassanov, şu ifadeleri kullandı:



"Ahıska Türklerinin hayatı özellikle AK Parti sonrası tarihi bir dönüm yaşadı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bize doğrudan sahip çıktı. Eskiden Ahıska Türklerini koridorlarda, sokaklarda karşılar, bir-iki kelimeyle uğurlarlardı. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin, Türkiye'yi korusun, Türkiye'ye zeval vermesin. Sadece son 2 yılda savaş bölgesinde kalan, evleri yıkılan, çadırlarda yaşayan Ahıskalıları Erzincan ve Ahlat bölgesine getirdik.



Türkiye'ye gelip, 10 yıldan fazla süredir burada kalan ancak vatandaşlık hakkı, çalışma izni olmayan 23 bini aşkın Ahıska Türküne vatandaşlık verilecek. Allah'a şükür Cumhurbaşkanımızın talimatı, Bakanlar Kurulu'nun kararı, İçişleri Bakanımızın direktifleriyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından son bir aydan beri kimlikler verilmeye başlandı."



Kassanov, bugün vatandaşlık hakkı alabilmek için bekleme süresini geçen kişi sayısının tespit ettikleri kadarıyla 23 bini aşkın olduğunu belirterek, bunun daha çok olabileceğini bildirdi.



Türkiye'de yaşayan Ahıskalı sayısının 80 bine yaklaştığını kaydeden Kassanov, ancak bu sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.



Kassanov, "Türkiye, Ahıska Türkleri için inanılmaz şeyler yaptı. Çok mutluyuz. Türkiye bizim için çok ama çok farklı." dedi.



Dünyanın farklı yerlerinde savaş bölgelerinde, sıkıntı içinde yaşayan Ahıskalıların bulunduğunu anımastan Kassanov, bu kişilerin Türkiye'nin doğu bölgesinde, Kars, Ardahan, Iğdır gibi yerlerde boş alanlara yerleştirilebileceğini ifade etti.



"Türkiye artık ana vatan olarak görülüyor"



TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, güçlenen ve büyüyen Türkiye'nin Suriyelileri ve Ahıska Türklerini kabul edebildiğini söyledi.



Ahıska Türkleri arasında siyasi birliktelik olmadığına dikkati çeken Uslu, yoğun olarak dünyanın 9 ülkesinde yaşayan Ahıska Türklerinin bir olması gerektiğini vurguladı.



Uslu, Türkiye'nin bu kapsamda yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, "Türkiye, artık ana vatan olarak görülüyor." dedi.



DATÜB'ün Ahıskalıların yaşadığı siyasi lider boşluğunu doldurabileceğini dile getiren Uslu, Türkiye'nin Ahıskalılara her zaman sahip çıkacağını, onların her zaman yanında olacağını sözlerine ekledi.