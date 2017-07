225 bin liralık taksiye büyük ilgi

Ağrı’da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden faydalanan taksi şoförü Turan Şahbal piyasa değeri 225 bin lira olan lüks aracı 135 bin liraya alarak taksicilik yapıyor.

Ağrı merkezde Abidiye Mahallesi’nde ikamet eden Turan Şahbal adlı vatandaş 10 yıldır taksicilik yapıyor. Geçmiş yıllarda Ağrı’ya birçok yeni araç getiren Şahbal, piyasa değeri 225 bin lira değerinde olan lüks otomobili ile taksicilik yaparak kentte birçok insanın ilgi odağı oldu.



Doğu Anadolu Bölgesi illerinde böyle lüks araçların bulunmadığını vurgulayan Şahbal, Her gittiği yerde vatandaşların kendisi ve aracıyla fotoğraf çektiğini belirtti. Şahbal, bir yıl sonra iş yerinde arkadaşı olan Ersin Özbeyli’ye Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’ den yararlanmadan 200 bin lira değeri olan başka bir araç alarak birlikte taksicilik yaptıklarını ifade etti.



Taksiciliğe İstanbul’da başladığını ifade eden Turah Şahbal, "Daha sonra Ağrı’ya geldim, baktım buradaki taksilerin bayağı kötü olduğunu ve insanlarımıza verimli olmadığını gördüm. Özel Tüketim Vergisi çıkmadan önce iyi bir araç aldım. Müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için kaliteli, konforlu ve güven sağlamak için yeni araçlar getirdim. 7-8 yıl taksiciliği iyi araçlarla sürdürdüm. Devletimiz eksik olmasın bize ÖTV çıkardı. Bu bize bir fırsat oldu, bizde daha kaliteli ve iyi ve konforlu araçlar getirmek istedik. Ben müşterilerimi çok seviyorum, onların sayesinde bu günlere geldik, onların ekmeğini yiyoruz” dedi.



Aldığı aracın Doğu Anadolu’nun hiçbir bölgesinde olmadığını kaydeden Şahbal, "Batı illerinde ben aracımı aldıktan sonra bir ya da 2 tane alınmış olabilir. Doğu illerinde böyle temiz, modern bir aracın bulunması imkânsızdır. Zaten fiyatı 225 bin liraydı. ÖTV’den yararlanarak ben kaskosuyla beraber 135 bin liraya aldım. Van’a gitmiştim, arkamdan araçlarının içinde otomobilimin fotoğraflarını çekenler oldu, çünkü hiç karşılaşmadıkları bir durum, otomobilimle fotoğraf ve video çektirenler, hatta beni durdurup fotoğraf çektiren insanlarımız vardır. Benim için bütün bunlar çok güzel bir duygu, ben yıllardır buradayım, zaten bütün Ağrı halkı beni biliyor. Her zaman yenilikleri sağlarım, buraya ilkleri getiririm. Bu aracı alırken ÖTV’de olunca imkânlarımızın zorladığı kadarıyla en iyisini yapmaya çalıştık. Bunların hepsi müşterilerimiz içindir, onlar için buradayız” ifadelerini kullandı.



200 bin liraya ÖTV’den yararlanmadan lüks bir otomobil aldığını söyleyen 7 yıllık taksi şoförü Ersin Özbeyli ise "Ağrı halkına daha iyi bir hizmet vermek adına böyle bir tercihte bulunduk. Yalnız ben aracımı Özel Tüketim Vergisi’nden almadım. 200 bin liraya aldım. Aracı aldığıma da çok memnunum, çünkü halkımız ve müşterilerimiz bunu ve her şeyin ne güzelini hak ediyor. Biz taksicilikten ekmek yiyoruz. Bazı taksiciler gelip bize diyorlar ki böyle lüks bir aracı almaya ne gerek var. Diyorlar ki bizde normal araçlarımızla 10-15 liraya yolcu taşıyoruz, sende 200 bin liralık araçla 10 liraya yolcu götürüp getiriyorsun. Olsun bizim vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıklar. Bizde bu şekilde karar vererek çalışıyoruz ve aracı aldığıma da hiç pişman değilim” diye konuştu.