﻿﻿223 yıllık külliyenin restorasyonuna başlandı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki 223 yıllık Yusuf Ziya Paşa Külliyesi restore ediliyor.

İlçede 1794 yılında ibadete açılan ve günümüze kadar kesintisiz hizmet veren, bünyesinde aynı adı taşıyan cami, şadırvan ve kütüphanenin bulunduğu külliyenin restorasyonu Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılacak.



Çalışmalar nedeniyle ibadete kapatılan, Osmanlı mimarisinin gelişmiş örneklerinden olan külliyede çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.



İlçe Müftü Vekili Serkan Cihangir, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait külliyede restorasyonun yanı sıra çevre düzenlemesi de yapılacağını söyledi.



Külliyedeki eşyaların kiralanan bir binaya taşındığını ve cemaate burada hizmet verileceğini ifade eden Cihangir, restorasyonun tamamlanmasının ardından külliyenin yeniden hizmete açılacağını aktardı.



Yüklenici firma yetkilisi Aziz Şeviş, külliyenin 1794 yılında Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırıldığını belirtti.



Külliyenin restorasyonunun 2018 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren Şeviş, cami, şadırvan, kütüphane ve çevre düzenlemesini aslına uygun yaparak külliyeyi yeniden hizmete sunacaklarını dile getirdi.