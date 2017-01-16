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22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol milli takımı yurda döndü

22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol milli takımı yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek, altın madalyayı kazanan milli takım oyuncuları ile telefonla görüştü.
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Spor 16 Ocak 2017 - 10:20

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