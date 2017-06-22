22 Haziran 2017 gündeminde neler var?

22 Haziran 2017 gündem özeti şöyle;

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün sekizinci gününe, Bolu'nun Gerede ilçesi yakınlarındaki Kazanlar köyü mevkisinden başlayacak.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC'de TED Kuzey Kıbrıs Koleji'nde düzenlenecek lise mezuniyet törenine iştirak edecek.



2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da Darülaceze ve Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin iftar programlarına katılacak.



3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Tekirdağ'da Koçak Farma İlaç Fabrikasını ziyaret edecek, sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek ve işçilerle iftar edecek.



4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valiliği, Şırnak'ta AK Parti İl Başkanlığını, Gençlik Merkezini ve esnafı ziyaret edecek, kanaat önderleri ve STK'ların temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.



5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Belediyeyi, Tokat'ta AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açılışına ve ceviz ormanı kurulması faaliyetine katılacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım töreni ile iftar programına iştirak edecek.



EKONOMİ



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de AK Parti Gölyaka teşkilatının iftar programına katılacak.



2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de Vefa İftarı'na iştirak edecek.



3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'da Bakanlık personeli ile iftarda bir araya gelecek.



4- TÜİK, 2017 yılı tüketici güven endeksi ile 2016 kültürel istihdam verilerini açıklayacak.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilecek ve Japonya Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hiroshige Seko ile görüşecek.



2- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, "terörle mücadele, göç, Brexit ve ekonomi" konularının ele alınacağı zirvede bir araya gelecek.



3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.



SPOR



1- 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları oynanacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak.