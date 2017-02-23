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23 Şubat 2017 14:13 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2017 14:18

22. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

22. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın haçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:

19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Özgür Yankaya

25 ŞUBAT CUMARTESİ:

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Fırat Aydınus

16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

26 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Barış Şimşek

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

27 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

Etiketler: maç programısüperlighakemler22. hafta


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