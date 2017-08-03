21. yüzyıl Anadolu insanının ve Müslüman'ın yüzyılı olacak

İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Erdoğan, 21. yüzyıl gerçekten Anadolu insanının ve Müslüman'ın yüzyılı olacağını kaydederek, gençlerin bu ümmetin bir parçası olarak, öz güvenle ve fedakarlık anlayışıyla yetişeceklerini söyledi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Bu gençlerin öz güvenle ve fedakarlık anlayışıyla kuracakları gelecek, batı medeniyetinin dünyaya sunduğu kandan, gözyaşından, adaletsizlikten başka bir şey getirmeyen gelecekten çok daha aydınlık bir gelecek olacaktır." dedi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde 200 üniversite öğrencisinin 5-30 Ağustos'ta 18 Afrika ülkesini ziyaret edeceği Afrika Tecrübe Paylaşımı Hazırlık Programının kapanış etkinliği, TİKA Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Erdoğan, buradaki konuşmasına Dünya Bankasında görev yaptığı dönemdeki bir anısını paylaşarak başladı. O dönemde, Avrupa Birliğine üyelik müzakerelerini tamamlamak üzere olan bir ülke ile Filistin'e ilişkin yürütülen iki projeden örnekler veren Erdoğan, patronları seviyesindeki şeflerinin ve uzmanların, AB'ye geçişte olan ülkenin bakanı ve Filistin'in o zamanki bakanlarıyla olan diyaloglarını karşılıklı değerlendirme fırsatını bulduğunu söyledi.



Erdoğan, yine o dönemde Gazze'ye yaptıkları bir ziyarette İtalyan olan şefinin Filistinli bakan karşısındaki oturuşunun ve emreder tavırlarının aklından silinmediğini belirterek, "AB'ye henüz katılmak üzere olan ülkenin bakanı telefonlara çıkmıyordu. Kendisi talimatlar veriyordu. O zaman şunu gördüm; kalkınma politikası dediğimiz şey veya kalkınma örgütleri dediğimiz uluslararası kuruluşlar aslında egemen güçlerin, egemenliklerini pekiştirmek için kullandıkları araçlardan başka bir şey değiller. Bunu IMF ile ilgili de konuşabilirsiniz, başka birçok kalkınma örgütüyle ilgili de konuşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



"21. YÜZYIL GERÇEKTEN ANADOLU İNSANININ VE MÜSLÜMAN'IN YÜZYILI OLACAKTIR"



Bilal Erdoğan, Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları Somali ziyaretinde Türkiye'nin buralara nasıl gerçek bir kardeşlik hukuku çerçevesinde yaklaştığını gördüğünü anlattı. Erdoğan, yaşadıklarını, "Ecdadın mirasını yeniden yüklenen bu milletin bir bireyi, bir parçası olmaktan gurur duyduran çok önemli tecrübeler." olarak nitelendirdi.



"21. yüzyıl gerçekten Anadolu insanının ve Müslüman'ın yüzyılı olacaktır." diyen Bilal Erdoğan, gençlerin bu ümmetin bir parçası olarak, öz güvenle ve fedakarlık anlayışıyla yetişeceklerini söyledi.



Erdoğan, "Bu gençlerin bu öz güvenle ve fedakarlık anlayışıyla kuracakları gelecek, batı medeniyetinin dünyaya sunduğu kandan, gözyaşından, adaletsizlikten başka bir şey getirmeyen gelecekten çok daha aydınlık bir gelecek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"AFRİKA'NIN BİR NUMARASI HALİNE GELDİK"



Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da Bilal Erdoğan'ın gündeme getirdiği projeyle TİKA'nın kendilerini bir araya getirdiğini belirterek, THY'nin de projeye dahil edilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.



Düne kadar Afrika'da birkaç noktaya uçan, "iddiasız" bir havayolu şirketiyken, son 15 yılda ülkenin her alanda çıtayı yükseltmesinin bir yansımasını da havacılık alanında yaşadıklarını vurgulayan Aycı, "Bu anlamda Avrupa'nın çeşitli havayolu şirketlerinin Afrika'da liderliği kendi aralarında paylaştığı bir dönemden, bugün 15 yıl sonra geldiğimiz yer, şu anda Afrika'nın en büyük havayolu ve 51 ülkeye uçan havayolu şirketine dönüştük. Afrika'nın bir numarası haline geldik. Bugün dünyanın da en çok noktaya uçan havayolu şirketi konumunda yine Türk Hava Yolları bulunuyor." ifadelerini kullandı.