Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, yurt genelinde geçen hafta güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 228 operasyon gerçekleştirildi, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 372 şüpheliden 36'sı tutuklandı.



Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında bir terörist ölü ele geçirildi, bir terörist yakalandı. Örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı.



Operasyonlarda 5'i ölü, biri yaralı, 4'ü sağ ve 11'i teslim olan 21 terörist etkisiz hale getirildi.



FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA 572 KİŞİ TUTUKLANDI



Operasyonlar kapsamında teröristler tarafından Bitlis, Diyarbakır, Şırnak ve Tunceli'de kullanılan 48 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Ayrıca, patlayıcı yapımında kullanılan 573 kilogram madde ile 7 el bombası, çeşitli çaplarda, 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 50 silah ele geçirildi.



Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan 75 şüpheliden biri, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan bin 218 zanlıdan 572'si tutuklandı.