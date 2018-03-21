21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocukların yer aldığı Saray Engelsiz Mehter Takımı gösteri sundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğünce, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü tarafından Altınköy'de, down sendromlu çocuklar için kahvaltı ve çeşitli oyunların yer aldığı program gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç, burada yaptığı konuşmada, fırsat verilmesi halinde down sendromlu çocukların başaramayacağı hiçbir şey olmadığını belirtti.

Down sendromluluğun genetik bir faklılık olduğunu anımsatan Erkoç, "Artı bir' diye ifade edilir. Ben daha farklı ifade etmek istiyorum, biz bir eksiğiz. Onlar tam, biz bir eksiğiz." dedi.

Bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak için yaklaşık 50 down sendromlu çocuk ve aileleriyle bir araya gelindiğini dile getiren Erkoç, down sendromluluğun kan ve gen tahliliyle tespit edilebildiğini, küçük yaştan itibaren fizyoterapi alan bu çocukların birçok alanda başarılı olabildiğini söyledi.

Programda, down sendromluların da yer aldığı Saray Engelsiz Mehter Takımı gösterisi ilgiyle izlendi.

Çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklar, birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA