Nevşehir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün kadın yapılanması ve finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 88 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Nevşehir merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma çerçevesinde, örgütün kadın yapılanması ve finans ayağına yönelik 88 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



Operasyon kapsamında Yozgat, Bingöl, Giresun, Muğla, Kırıkkale, Çorum, Kars, Aydın, Konya, Düzce, Manisa, Afyonkarahisar, Kayseri, Kahramanmaraş, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Ankara ve İstanbul’da da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA