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21. EMITT Turizm Fuarı

21. EMITT Turizm Fuarı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının (THY) kurumsal sponsorluğu ve çeşitli kurumların desteğinde düzenlenen 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) Ağrı, "İshak Paşa Sarayı" konsepti ile katıldı.
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Kültür Sanat 27 Ocak 2017 - 10:18

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