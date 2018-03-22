2050'de susuzluk riski

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) araştırmasına göre, dünyanın yüzde 70’inin suyla kaplı olmasına rağmen içilebilir su oranı oldukça düşük.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) araştırmasına göre, dünyanın yüzde 70’inin suyla kaplı olmasına rağmen içilebilir su oranı oldukça düşük. İklim değişikliği ve hızlı nüfus artışının doğurduğu sorunlar sebebiyle temiz su kaynaklarının hızla azalması sonucu 2050'de dünya nüfusunun yaklaşık yarısının susuzluk riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapılıyor. Son yüzyılda sulak alanların yüzde 50'sinden fazlası yok oldu. 1970 ve 2010 yılları arasında tatlı su kaynakları yüzde 76 azaldı. Bugün itibariyle dünyada 844 milyon insan su sıkıntısı çekiyor. Türkiye, kişi başına düşen yıllık ortalama 1519 metreküp su miktarıyla temiz su sıkıntısı çeken bir ülke kabul ediliyor.

Güncel 22 Mart 2018 09:52 Dünya Su Günü AB Bakanlığı:- "Dünyada 2,1 milyar insan güvenli bir şekilde içme suyu hizmetlerinden faydalanamamakta ve insanoğlunun sebep olduğu atık suyun yüzde 80’i arıtılmadan çevreye bırakılmaktadır"

Kaynak: AA