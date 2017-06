2023'ün İstanbul'una mobil yolculuk

New York, Londra, Paris, Hong Kong, Moskova ve Barcelona gibi şehirlerde kullanılan, "Citymapper" uygulaması, metropol kent İstanbul için de hizmete girdi.

Akıllı telefon ile masaüstü bilgisayarlara indirilebilen uygulamada yer alan özellikler sayesinde navigasyon, canlı otobüs sefer saatleri, ulaşım türüne göre seyahat ücretleri, yayalar için kalori hesabı, güvenli toplu taşıma yolculukları için tahmini varış süresi ve rota paylaşılmasıyla bisiklet yollarının konum bilgilerine ulaşılabiliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Ulaşımda 2023 Vizyonu" çerçevesinde açıkladığı, İstanbul'da 5 yıl içinde hayata geçirilecek ulaşım projeleri de uygulamada yer alıyor. Böylece ev, arsa, dükkan, arazi ve mülk alarak, yatırım yapmak isteyenler veya çalışmak istediği iş seçiminde lokasyon ve ulaşım kriterine göre tercih yapacaklar için bilgi sunuluyor.



Citymapper Türkiye Genel Müdürü Erhan Erdoğan, İngiltere merkezli, 40 ülkede kullanılan uygulamanın dünyada popüler olduğunu anlattı.



Projenin mobil uygulamasının telefonlara rahatlıkla indirilebildiğini ifade eden Erdoğan, "Uygulamada istendiği noktalar arasında otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tramvay, minibüs, dolmuş, taksi, bisiklet ve yürüme yollarıyla bir rota oluşturuyor. Bunların hepsi uygulamada birleştirebiliyor. Örneğin, size evinizin bulunduğu semte giderken metro, otobüs ya da her ikisini kullanabileceğiniz bazı seçenekler sunuluyor." diye konuştu.



Uygulamanın İstanbul versiyonunu 2 Şubat’ta açtıklarını ve çok yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Erdoğan, projeyi geliştirmek için çeşitli fikirler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.



GELECEĞİN İSTANBUL'UNA YOLCULUK YAPMAK İSTER MİSİNİZ?



Erdoğan, bunlardan en önemlisinin İstanbul'da geleceğin toplu taşıma sistemini uygulamada göstermek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Uygulamada 'Geleceğin İstanbul’una yolculuk yapmak ister misiniz?' gibi soruları kullanıcılarımıza sorduk. Aldığımız olumlu yanıtlar sonrasında da böyle bir ihtiyacın olduğunu ve insanların kafalarında çeşitli sorular olduğunu fark ettik. Örneğin, Suadiye’de çalışan bir arkadaşımız Sancaktepe’deki yeni bir projeden ev almış. Bu yaptığı yatırımın olumlu ya da olumsuz nasıl sonuçlanacağı hakkında bilgi sahibi olmak istedi. İnsanların, toplu taşımayla kolay ulaşım hakkında insanların aklında bazı sorular var. Birinin arsasının nasıl değerlenebileceği, 2023’te arsanın ulaşacağı değer için bazı soruları oluyor. Bunun için toplu taşıma çok önemli."



Bir vatandaşın uygulamada alacağı arsa ya da evin adresini kaydederek, 5 sene sonra ulaşım araçlarıyla kaç dakikada buraya gidebileceğini tespit ettiğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul’da kesinleşen tüm projeleri sırayla buraya ekleyeceklerini bildirdi.



Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşımdaki vizyonunun çok geniş olduğunu, toplu taşımanın en az sağlık yatırımı kadar değer kazandığını belirtti.



Bu durumun Türkiye açısından çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, “Metro İstanbul, 2023 vizyonunu açıklıyor. Burada metro hatları dört katına çıkıyor. Şu an 250 kilometreyse bin kilometreye kadar artacağı harita planlarında gösteriliyor. Biz de bu projeleri inceleyerek, istasyonlara giderek, metro çıkışlarını tespit ederek, vatandaşların faydalanma biçimlerini analiz ediyoruz. Uygulamamıza bu bilgileri işliyoruz.” diye konuştu.



Erhan Erdoğan, lokasyon bilgileri, metro kapıları, girişleri hatta vatandaşın kaç dakikada perona indiğine kadar bilgileri belirleyerek, programa yüklediklerini söyledi.



Üsküdar-Çekmeköy metro hattının çok yakın bir tarihte açılacağını bildikleri için burayı ilk olarak sisteme girdiklerini ifade eden Erdoğan, uygulamada geliştirmelerin çok önemli olduğunu anlattı.



EMLAKÇILAR VE TURİZMLE UĞRAŞAN İŞ ADAMLARI DA KULLANILABİLİR



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu problemin çözümü için toplu taşımanın, metro ve diğer ulaşım araçlarının gelişmesi gerekiyor. Yeni vizyon projeleri ve yatırımlar yapılıyor. Biz şu an planlanan çalışmaları analiz ediyoruz. Devamında Kağıthane, Beşiktaş ve diğer metro hatlarını, Marmaray Projesinin devamı olan Gebze-Halkalı ve Havaray projelerini sistemimize eklemiş olacağız. Bunları zaman içerinde yaparak, kullanıcıların hizmetten doğru şekilde faydalanmasını sağlayacağız. On sene sonrasını göstermek yerine daha kısa zaman sonrasını uygulamada göstermek istiyoruz ki gerçekçi olabilirsin. Örneğin 3. Havalimanı projesi ortada ama metronun nereden geçeceği, kaç dakikalık mesafelerde durakların olacağını bilen sayısı az. Orada bir sürü arsa var. Çeşitli şirketler oradan arsa almak istiyor ama değerlendirmeyi tamamen doğru yapamıyorlar. Uygulamaya girildiğinde hem vatandaş hem de satın alacak kişi ya da kurumlar bu değerlendirmeyi yapabilecek. Citymapper uygulamasını değerleme uzmanları, emlak konusunda yatırım yapmak isteyenler ya da turizm alanında çalışan iş adamları kullanabilirler.”



İNDİ-BİNDİ VE DİĞER ÜCRETLER UYGULAMADA GÖSTERİLİYOR



İstanbul'da yaklaşık 225 minibüs hattının bilgilerini de sisteme eklediklerini kaydeden Erdoğan, "Minibüs veya dolmuş kullanıyorsanız bunları fiyatlarıyla beraber görebiliyorsunuz. İndi-bindi ve diğer ücretler uygulamada gösteriliyor. Ulaşım araçlarında fiyat bilgisi de mevcut." dedi.



Uygulamayı turistlerin de kullanabileceğini dile getiren Erdoğan, sözlerini, "8 dil seçeneği var. Biz 40 şehirde olduğumuz için Türkiye'ye buralardan gelen olduğunda zaten otomatik olarak 'İstanbul'a hoş geldiniz' yazısını görüyorlar. İngilizce ya da kendi dillerinde bu uygulamadan faydalanıyorlar. Turistlerden bazıları "İstanbul'a hiç bilmeden geldim. Okmeydanı'ndaki evi buldum" diye yorum yazıyorlar. Danışmaya sormadan direkt gidecekleri yeri bulabiliyorlar." diye tamamladı.