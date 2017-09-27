2018'de 74 bin personel alınacak

Maliye Bakanı Ağbal, 2018 yılında kamuya şu anki planlara göre 74 bin ilave personel alacaklarını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılında kamuya şu anki planlara göre 74 bin ilave personel alacaklarını belirtti.



Yeni Orta Vadeli Programının (2018-2020) açıkladığı toplantıda konuşan Ağbal, kurumlar vergisinde bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkaracak bir yasal düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceğiz. İkinci olarak kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevkifatının yapılmasını öngörüyoruz." dedi.



Maliye Bakanı Ağbal, "Gelecek sene özelleştirme geliri hedefimiz 10 milyar lira. 2019 ve 2020 yıllarında yine 10'ar milyar liralık özelleştirme geliri hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ORANINDA ARTIŞ



Maliye Bakanı Ağbal, "Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak." dedi.



GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE BİR DEĞİŞİKLİK



Ağbal, bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz."