2018 yeni torba yasada af yolu görülüyor mu?

Yeni Torba Yasası gelişmeleri gelmeye devam ederken binlerce vatandaşı ilgilendiren detaylarda ortaya çıkmaya başladı.

2018 yılı itibariyle hazırlanan "Yeni Torba Yasası" kapsamında af çıkacak mı? Yeni torba yasasında neler olacak? Yasa ne zaman çıkacak?

Binlerce vatandaş 2018 yılı itibariyle çıkacak yeni torba yasası ile birlikte genel af çıkacak mı çıkamayacak mı bunu merak ediyor.

Peki bu sene itibariyle yeni torba yasasında neler olacak? Kısa süre içinde Meclis’e gönderilmesi planlanan tasarı önceki günkü Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Tasarının temel noktasını, 2018 yılı için verilen istihdam teşvikleri oluşturuyor. Bu kapsamda asgari ücret için işverenlere aylık olarak verilecek olan 100 TL’lik destek, pakette yer alacak düzenlemelerden biri.

Bunun dışında 18-25 yaş aralığındaki gençlerin, çalışmaya başladığında da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam etmeleri, genç istihdamı söz konusu olduğunda aynı gün işe giriş bildirimi yapılabilmesi kolaylığının sağlanması da torba tasarıda yer alacak düzenlemeler arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aralık ayı sonunda yeni istihdam teşviklerini açıklamıştı. Prim ve vergi teşviklerinin 2018 yılında da sürmesi, esnaflara her ek istihdam için maaş, prim ve vergi desteği verilmesi gibi düzenlemeler yeni teşviklerden bazılarını oluşturmuştu.

Açıklanan istihdam teşviklerinin, 2018 yılı başı itibariyle başlatılmasına dönük düzenlemelerin de tasarıda bulunması öngörülüyor.

EKLEME YAPILIYOR

Daha önce kentsel dönüşümle ilgili bir kanun hükmünde kararname çıkarılacağı açıklanmıştı. Söz konusu kararnamede ruhsatsız yapılan yapıların kayıt altına alınması da yer alıyordu.

Kamuoyunda imar affı olarak tanımlanan bu düzenlemenin yanı sıra, kentsel dönüşümle ilgili maddelerin de, kanun hükmünde kararname yerine, bu tasarıya eklenebileceği ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, başta ekonomi bakanlıkları olmak üzere tüm kurumlardan, yapılmasını istedikleri düzenlemeler istendi.

Bu maddeler bir süredir toplanıyor ve ekonomi yönetiminin süzgecinden geçiriliyordu. Son anda yapılacak eklemelerle torba tasarının büyüklüğünün 100 maddeyi geçebileceği belirtiliyor.

Hedef ise bu hafta, tasarının meclise sevkini sağlamak. Ancak, tasarıya son şeklinin verilmesinin, gelecek haftayı bulmasının da sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

2018 TORBA YASASINDA AF VAR MI?

Çıkacak yeni torba yasasında hüküm giymiş mahkumlar için Af söz konusu olmayacak. Resmi bir açıklama yapılmaması ile birlikte 2018 yılı itibariyle borç ve hüküm Afları çıkması beklenmiyor.

Kaynak: haber7