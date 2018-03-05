2018 Şubat Ayı Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon şubat ayında yüzde 0,73 artarken, yıllık bazda yüzde 10,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre, TÜFE’de 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,57 ile sağlıkta

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,24, eğlence ve kültürde %1,89, ev eşyasında %1,23 ve lokanta ve otellerde %0,95 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 4,09 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %4,09 oranında düşüş gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞ

Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,50 artış gösterdi.

ENFLASYONA TEMKİNLİ YAKLAŞIM

TEB Stratejisti Erkin Işık, "Baz etkisiyle bu ay da yıllık enflasyon bir miktar daha gerileyecek gibi gözüküyor. Ancak çekirdek enflasyonda aynı ölçüde bir düşüş görmeyeceğiz.

Bu da enflasyon konusunda temkinli kalmak gerektiğine işaret ediyor" dedi ve şöyle devam etti: Bu ay enerji fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkisi oldu. Öncü göstergeler de gıda tarafında ılımlı bir artış olacak gibi düşündürüyor.

MERKEZ BANKASI 2018 ENFLASYONUNU YÜZDE 7.9 OLARAK TAHMİN ETTİ

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı, 2018 yıl sonunda yüzde 7.9 olarak gerçekleşeceği, 2019 yıl sonunda yüzde 6.5'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngördü.

ENFLASYON OCAK'TA YÜZDE 1,02 ARTTI

Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,66 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.