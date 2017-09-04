2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8. haftası, 3 grupta yapılan 9 maçla başladı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 karşılaşma oynandı.



A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Dick Advocaat yönetimindeki Hollanda konuk ettiği Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 80. dakikalarda Davy Pröpper, 67. dakikada Arjen Robben attı. Bulgaristan'ın tek golü 69. dakikada Georgi Kostadinov'dan geldi.



Aynı grupta lider bulunan Fransa ağırladığı Lüksemburg ile 0-0 berabere kaldı.



H Grubu'nda Yunanistan'a konuk olan Belçika, maçtan 2-1 galip ayrılarak 2018 Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.



Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



Fransa-Lüksemburg: 0-0



Hollanda-Bulgaristan: 3-1



Belarus-İsveç: 0-4



B Grubu:



Macaristan-Portekiz: 0-1



Faroe Adaları-Andorra: 1-0



Letonya-İsviçre: 0-3



H Grubu:



Estonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0



Cebelitarık-Bosna Hersek: 0-4



Yunanistan-Belçika: 1-2