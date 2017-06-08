2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın A, B ve H gruplarında 9 maç yapılacak.



Günün öne çıkan maçlarında, A Grubu'nda ilk iki sırada bulunan Fransa ile İsveç, B Grubu'nda Letonya ile son Avrupa şampiyonu Portekiz ve H Grubu'nda zirve mücadelesi veren Bosna Hersek ile Yunanistan karşılaşacak.



Gruplarda yarın tamamı TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



A Grubu:



Belarus-Bulgaristan



İsveç-Fransa



Hollanda-Lüksemburg



B Grubu:



Andorra-Macaristan



Letonya-Portekiz



Faroe Adaları-İsviçre



H Grubu:



Cebelitarık-Kıbrıs Rum Kesimi



Estonya-Belçika



Bosna Hersek-Yunanistan