ALES’e başvuru nasıl, nereden yapılır?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan 2018 ALES sınav başvuru tarihleri açıklandı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavların ne zaman başlayacağını ve ne zaman sonuçlarının açıklanacağı konusunda açıklama yaptı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini açıkladı. ÖSYM’nin açıklamasına göre bu yıl içerisinde yapılacak olan ALES’e dair başvuru tarihleri, en son başvuru gününü, sınav tarihini ve sınav sonuç tarihini kendi resmi sitesi üzerinden duyurdu.

2018 ALES İLKBAHAR DÖNEMİ SINAVI

2018 ALES ilkbahar dönemi sınav başvuru tarihleri ÖSYM’nin akademik takvimine göre; 7 Mart 2018 tarihinde başlıyor, 15 Mart 2018 tarihinde sona eriyor.

O tarihleri içerisinde başvuramayanlar için geç başvuru günü 28 Mart 2018 tarihi olarak açıklandı. Sınav 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 7 Haziran 2018.

2018 ALES SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI

2018 ALES sonbahar dönemi sınav başvuru tarihleri 19 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 27 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıranlar ise geç başvuru günü 10 Ekim 2018. Sınav tarihi 18 Kasım 2018. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi yayınladı: 18 Kasım 2018.

ÖSYM’DEN UYARI

15 dakika kuralı bu sınavlarda geçerli olmayacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 15 dakika kuralını kaldırmıştır.

Sınav ücretleri, başvuruların başladığı gün, kılavuzda yayımlanacaktır.

Sınav sonuçları, kurum tarafından yayınlanan tarihte açıklanacaktır. Sonuçların açıklanacağı saate dair resmi bir açıklama yapılmamaktadır.

ALES’E BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Eğer ÖSYM sisteminde kayıtlı bir fotoğrafınız varsa internet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Sistemde kayıtlı bir fotoğraf yoksa başvurunuz bir başvuru merkezine giderek yapmalısınız.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Her dönem sınav ücreti ÖSYM başvuru kılavuzlarında belirtilmektedir. Son yıllara ait ALES Başvuru Ücretleri aşağıdaki gibidir:

2017 İlkbahar-Sonbahar : 90 TL

2016 İlkbahar-Sonbahar : 80 TL

2015 İlkbahar-Sonbahar: 70 TL

2014 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

Ödeme için 2 seçenek vardır. Banka şubesi aracılığı ile veya ÖSYM’nin sitesinden internet aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Ödeme işlemi ÖSYM’nin internet sayfasından yapmak isteyen adaylar ÖDEMELER alanından kredi kartı veya banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırmalıdır.

NASIL BAŞVURU YAPACAĞIM?

İnternet Üzerinden Yapıyorsanız:

Başvurunuzu internet üzerinden aday başvuru formunu doldurarak yapacaksınız. Başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin ilgili sayfasında bir başvuru linki göreceksiniz. Bu linke tıklayarak başvuru formunu doldurup başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

İşlem sonunda “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir” açıklamasını görmelisiniz. Bu açıklamayı görmediyseniz başvurunuz gerçekleşmemiştir. Bu açıklamayı gördükten sonra geriye sadece sınav başvuru ücretinin yatırılması kalıyor.

Başvuru Merkezinden Yapıyorsanız:

Başvuru merkezine şahsen gitmek zorundasınız. Sizin adınızı başvurunuzu başka birisi yapamaz.

Başvuru merkezine gittiğinizde web kamerayla çekilecek fotoğrafınız sisteme aktarılacaktır.

Başvuru merkezinde size verilen Aday Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. Yanınızda üzerinde T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu Nüfus Cüzdanınız bulunmalı.

Eğer sınavla ilgili bir engel/sağlık bilgisi iletmek istiyorsanız devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu örneğiniz, engelinize ilişkin özgeçmişinizi ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu tam ve doğru olarak doldurmuş olmalısınız.

Bu belgeler yanınızda olacak ancak başvuru merkezine teslim edilmeyecektir. Posta yoluyla ÖSYM’ye başvuru süresi içerisinde gönderilmiş olmalıdır. (Belgelerin asılları değil kopyaları gönderilecektir. Sağlık raporunun kopyası onaylı olmalıdır.)

Başvuru merkezinde işlemleriniz tamamlandıktan sonra görevli kişi Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecek.

Bu belgeyi dikkatlice kontrol edip herhangi bir hata olmadığından emin olduktan sonra imzalayıp görevliye onaylaması için geri verin.

İşlem sonunda size verilecek belge üzerinde bir şifre yer alacaktır. Bu geçici şifrenizdir. Bu şifreyi ÖSYM’nin internet sitesinden değiştirmelisiniz.

Başvurunuz henüz tamamlanmadı. Bu aşamada onay kodunuzu başvuru merkezi görevlisine bildirin. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir.

YURT DIŞINDAN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aşağıdaki bilgiler başvuru tarihlerinde herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan ve internet üzerinden başvuru hakkı olmayan (sistemde kayıtlı fotoğrafınız olmaması sebebiyle) adaylar için geçerlidir.

Söz konusu adaylar sınava PASAPORT ile kabul edilecekler. Pasaport dışında bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir. Eğer başvuru tarihleri arasında herhangi bir gün dahi Türkiye’de bulunuyorsanız ilerleyen süreçlerde pasaportunuzdan ülkeye giriş çıkış tarihleriniz kontrol edilerek tespit edilecek ve başvurunuz iptal edilecektir.

Yurt dışından aşağıdaki yollarla başvuru yapabilmek için başvuru tarihlerinin tamamında yurt dışında bulunuyor olmanız gerekir.

Eğer sistemde kayıtlı bir fotoğrafınız varsa ve internet üzerinden başvuru yapabiliyorsanız yurt dışında olsanız dahi internet üzerinden Türkiye’de bulunan adaylarla aynı şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Öncelikle ÖSYM Çağrı Merkezi’ni bulunduğunuz ülkedeki bir yurtdışı telefonundan aramalısınız. Çağrı Merkezi personeli sizin yurt dışından başvuru yapacağınızı kayıt edecek. Eğer ÖSYM aday internet erişimi şifreniz yoksa telefondaki yetkiliden şifrenizi de talep ediniz.

Kimlik numaranız veya Yabancı Uyruklu numaranız ve şifrenizle birlikte aday öğrenci sistemine gireceksiniz. Bu linke tıklayarak başvuru işlemini tamamladıktan sonra başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak saklamalısınız.

Ödemeler sayfasından başvuru süresinin sonuna kadar sınav ücretini yatırmalısınız. Sınav ücretinin ne kadar olduğu başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

Sınava Ankara ‘da gireceksiniz.

Başvuru esnasında eğer sistemde kayıtlı fotoğrafınız olmadığı için fotoğraf bölümünü boş bıraktıysanız sınavdan önceki son resmi iş günü mesai bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA) aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlamalı ve Sınava Giriş Belgenizi edinmelisiniz.

Bu belgelerden biri bile eksik olan adayların başvurusu tamamlanmamış olacaktır. Bu adaylar, Sınava Giriş Belgesi edinemezler. Fotoğrafınız başvuru merkezinde web kamera ile çekilecektir.