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2017'nin en çok satan otomobilleri

2017'nin en çok satan otomobilleri

Ocak-mart döneminde satılan 156 bin 90 otomobil ve hafif ticari aracın yüzde 64,11'i (100 bin 71) ithal, yüzde 35,89'u (56 bin 19) ise yerli üretimle karşılandı.
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Otomobil 06 Nisan 2017 - 16:33

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