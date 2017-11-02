2017'nin 10 ayında ihracat 10,36 arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "2017'nin ilk 10 aylık döneminde toplam ihracat bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 10,36 artarak 129 milyar 75 milyon dolar olmuştur." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ekimde ihracat 13 milyar 943 milyon dolar, ithalat ise 21 milyar 304 milyon dolar oldu.



Bakanlığın, ekim ayına ilişkin dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatiflere ilişkin geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.



Buna göre, ekimde geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,96 artarak 13 milyar 943 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 25,22 artışla 21 milyar 304 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 18,24 artış gösterdi ve 35 milyar 248 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 74,58 artarak 7 milyar 361 milyon dolar oldu.



İhracatın ithalatı karşılama oranı ekimde yüzde 65,4 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 75,2 düzeyindeydi.



EN ÇOK İHRACAT FASILLARI



Bakanlığın ekim ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bültenine göre, ekimde en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 173 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 298 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 823 milyon dolarla "örme giyim eşyası ve aksesuarı" olarak belirlendi.



Ekimde en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 331 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.



ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT



Geçen ay en fazla ihracat 1 milyar 453 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 891 milyon dolarla İngiltere ve 769 milyon dolarla ABD izledi.



En fazla ithalat ise 2 milyar 113 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 33 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 781 milyon dolarla Rusya takip etti.



Gümrük idareleri tarafından ekimde tahsil edilen vergiler 11 milyar 373 milyon lira oldu. Ocak-eylül döneminde vergi gelirleri toplamı 385 milyar 349 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 21,09 olarak belirlendi.



ŞİRKET VERİLERİ VE KREDİ KULLANAN ESNAF SAYISI



Ekimde 5 bin 514 limited şirket, 2 bin 885 ticari işletme, 2 bin 130 şube, bin 156 anonim şirket, 65 kooperatif, 2 kolektif şirket ve 1 komandit şirket kuruldu. Türkiye genelinde ekim itibarıyla toplam 1 milyon 778 bin 424 aktif firma bulunuyor.



Geçen ay toplam 11 bin 753 firma kuruldu, 2 bin 344 firma kapandı.



Öte yandan, eylül ayı itibarıyla yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 449 bin 744, kredi bakiyesi ise 21 milyar 904 milyon 498 bin lira olarak gerçekleşti.



TÜFENKCİ'DEN AÇIKLAMA



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bizim verilerimize göre, ekimde ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 9 artarak 13 milyar 943 milyon dolar oldu. Buna külçe altın da dahil." dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2017'nin ilk 10 aylık döneminde toplam ihracat bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 10,36 artarak 129 milyar 75 milyon dolar olmuştur." dedi.



