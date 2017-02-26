2017'de kaybetmeyen tek takım

Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 2017 yılında Spor Toto Süper Lig'de maç kaybetmeyen tek takım olarak yoluna devam etti.

Bordo-mavililer, 2017'de Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 8 resmi karşılaşmaya çıkarken, 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.



Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0) , Osmanlıspor (1-0) ve Gaziantepspor'u (4-0) mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor (0-0) ve Atiker Konyaspor'la (1-1) berabere kaldı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor (0-0) deplasmanından beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Atiker Konyaspor'u (1-0) yendi.



Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Karadeniz ekibi, haftaya kendisi gibi 2017 yılında namağlup takım olarak giren Antalyaspor'un Akhisar Belediyespor'a 3-0 yenilmesiyle bu yıl kaybetmeyen tek takım unvanını aldı.



- İKİ AYDIR YENİLMİYOR



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2 aydır yenilmiyor.



Son yenilgisini, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ya karşı evinde 3-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, 26 Aralık 2016 tarihinde oynanan bu müsabakanın ardından 62 gündür rakiplerine boyun eğmedi.



- İKİNCİ YARI 14 PUAN TOPLADI



Trabzonspor, ligin ikinci yarısında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 14 puan toplarken, maç başına 2,33 puan ortalaması yakaladı.



Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında ise 16 maçta 18 puan toplayarak, maç başına 1,12 gibi düşük bir puan ortalamasında kalmıştı.



- 2017'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor'un 2017 yılında oynadığı resmi maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: