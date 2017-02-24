2017 yılı hac kurası çekildi

Hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirlemek için Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda kura çekildi.

1 milyon 892 bin 724 hacı adayının heyecanlı bekleyişi bugün çekilen kura ile sona erdi. Geçtiğimiz yıl 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara giderken bu yıl 20 bin 800 hacı adayı daha kontenjana dâhil edilerek 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidebilecek.



KURA ÇEKİMİ YAPILDI



Bu yılki hac için 1 milyon 892 bin 724 kişinin katıldığı kura, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda saat 15.00’te bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık yapıldı. Kura sonuçlarına bugün saat: 23.00’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.



KESİN KAYITLAR



Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı’ elde edenler, 3-13 Mart 2017 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler.



Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.



ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERİN KAYITLARI



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2008-2017 yıllarında hacca gitmek üzere kayıt yaptırmış tüm gazi ve şehit yakınlarını kurasız götürülmesini önermiş, Başkan Görmez'in talebi, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından kabul edilmişti.



Buna göre, şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz eden, şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşleri, hac müracaatı için gerekli şartları yerine getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca götürülecek.



Geçtiğimiz yıl yaklaşık 750 gazi ve şahit yakını kutsal topraklara giderken bu yıl bu rakam kayıt yaptıran ve kaydını yenileyenlerle birlikte yaklaşık 4 bin 500’ü bulacak.



2017 yılı Haccına müracaat eden; Şehit yakını (anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ve Gazilerin (kendisi ve eşi) kayıtları ise 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla İl Müftülüklerinde yapılacak.



GİDİŞ-DÖNÜŞ TARİHLERİ



Hac çıkışları 31 Temmuz-26 Ağustos; dönüşleri ise 05 Eylül-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak.



132 BİN KİŞİ ARTTI



Geçen yıl hac kurasına 1 milyon 760 bin 751 kişi katılmıştı. Bu yıl kuraya katılacak kişi sayısı 131 bin 973 artarak 1 milyon 892 bin 724 olarak kayıtlara geçti.



Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle, il ve ilçe müftülüklerince Nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek.