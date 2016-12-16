2017 Yılı Bütçesi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanun Tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarının maddeleri, görüşmelerinin ardından oylanarak kabul edildi.



Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, günlük programın tamamlanmasının ardından birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.



Genel Kurulda son konuşmaların ardından 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanun Tasarısının tümünün açık oylamaları yapılacak.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'ın tasarının maddelerinin görüşmeleri sırasında Şırnak'ın güvenlik güçlerince yapılan operasyonlar nedeniyle büyük hasara uğradığı, vatandaşların mağdur olduğu ve onlara yardım yapılmadığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.



Yılmaz, Şırnak Valisi Ali İhsan Su'dan aldığı bilgileri aktararak, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için her türlü çalışmanın yapıldığını anlattı.



"İHTİYACI OLANA NAKDİ, İSTEYENE AYNİ YARDIMLAR YAPIYORUZ"



Şırnak'ta terör örgütünce yollara hendekler kazıldığını, patlayıcılar döşendiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Patlayıcılar yok edilmek istendiğinde evler de yakıldı. Evi yıkılanlara bin 500 lira, hasarlı olanlara bin lira nakit ödeme yapıldı. Evi yıkılanların bir kısmı Mersin'e, bir kısmı Cizre, bir kısmı da Diyarbakır'a gitti ancak şu anda 8 bin 500'e yakın evde vatandaşlarımız ikamet ediyor. 6 bine yakın konut yapacağız. Esnafın hepsine bin 500 ila 3 bin lira arasında değişen nakdi destek yaptık. Gıda yardımı isteyen herkese yapıyoruz. Bu arada belediyenin bodrumundan da 17 havan topunun çıktığını söylemek isterim. Herkes evinde. İhtiyacı olana nakdi, isteyene ayni yardımlar yapıyoruz. Sadece burada değil, Cizre'de, Silopi'de ise hasar bedeli 30 bin liranın altında olan 16 bine yakın vatandaşa hasar bedeli ödendi. Bu kapsamda ödenenler 150 milyon lirayı buldu. Hasar tespitinde mutabık kalınan insanlara evine karşılık ev vereceğiz."



Bakan Yılmaz, bu kentlerde altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirterek, vatandaşların istihdamına yönelik düzenlemeler de yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA