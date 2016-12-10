2017 Yılı Bütçesi Genel Kurulda

Genel Kurulda, İçişleri, Milli Savunma ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2017 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının 2017 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.



Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.



Bahçekapılı, oturum açılışında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlayarak, "Yaşasın tüm insanlığın kardeşliği." dedi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de İnsan Hakları Günü dolayısıyla söz alarak, Türkiye'nin insan hakları ihlalleriyle anılan bir ülke haline geldiğini, uluslararası örgütlerin Türkiye'ye yönelik tespitlerinde insan haklarında ciddi gerileme olduğunu savundu.



Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakereleri durdurma kararının Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısından dolayı önemli olduğunu vurgulayan Gök, Venedik Komisyonu, AGİT gibi uluslararası kuruluşların son kararlarında Türkiye'deki başta OHAL uygulaması olmak üzere birçok uygulamanın insan haklarının ihlali niteliğinde olduğunu belirttiklerini aktardı.



Gök, "Türkiye böyle bir tabloyu aşmak durumundadır, Türkiye böyle bir yönetim anlayışına da layık değildir." dedi.



HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da insan haklarının bir güne sığmayacak bir gün olduğunu vurgulayarak, "Her gün insan haklarının tüm insanlarca, halklarca özgürce yaşandığı günler diliyoruz. Başta eş başkanlarımız, grup başkanvekilimiz olmak üzere, bütün seçilmişlerin iradesinin tanındığı, bu şekilde insan haklarının hayata geçirileceği günler diliyoruz. Bu ülkede hepimizin özgürce yaşayacağı günler diliyoruz." diye konuştu.



MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de dünyanın ilk insan hakları evrensel beyannamesinin Hazreti Muhammed tarafından Veda Hutbesi olarak okunduğunu anımsatarak, "Ağlayan Halep, Telafer, Musul, Kerkük... Küresel güçler dünyaya insanlık dersi vermeye kalkıyorlar yalnız Halep'de yüzbinlerce, milyonlarca Müslümanlar bombaların altında. Bugün Kandil kimin kontrolünde? Dünyaya insanlık dersi vermeye çalışan küresel güçler Kandil'e neden ses çıkarmıyorlar? İnsan haklarıyla ilgili hem ülkemizde hem dünyada üzerimize düşenin çok şey olduğuna inanıyorum. Bu konuda vermemiz gereken mücadele olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise insan hakları gününün dünyanın bazı bölgelerinde yaşayanlar için kutlanan bir gün olmadığını belirterek, Suriye'de beşinci yılına giren iç savaşa "dünyanın en azılı insan hakları savunucularının" gözlerini kapattığını kaydetti.



Muş, "Suriye'deki insanlar oradaki şartlardan dolayı dünyanın farklı bölgelerine göçmek zorundalar. Türkiye'de 3 milyon civarında oradan gelen insan var. Bunların bir kısmı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi beyannameleri yayınlayan ülkelere de gitti. Buradaki muamele kendi yazdıkları sözleşmelerle tamamen çelişen, uyuşma göstermeyen tutumlardır." dedi.



Siyasi parti temsilcilerinin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptıkları konuşmaların ardından, TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının 2017 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: AA