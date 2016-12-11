2017 yılı bütçe maratonu sona eriyor

Meclis, bu hafta 2017 yılı bütçe maratonunu tamamlıyor.

TBMM Genel Kurulu, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edecek.



Genel Kurulda yarın Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, 13 Aralık Salı günü Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ele alınacak.



Genel Kurul 14 Aralık Çarşamba günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Gelir Bütçesini görüşecek.



Bütçe görüşmelerinde 15 Aralık Perşembe günü 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri oylanacak.



Meclisin bütçe maratonu, 16 Aralık Cuma günü sona erecek. Bütçe üzerindeki son konuşmalar yapılacak. CHP, AK Parti, HDP ve MHP Grupları ile Hükümet adına birer saat süreyle yapılacak konuşmaların yanı sıra iki milletvekili kişisel görüşlerini ifade edecek.



Konuşmaların tamamlanmasının ardından tasarının tümünün oylanmasıyla bütçe görüşmeleri sone erecek.



- ANAYASA DEĞİŞİKLİ TEKLİFİ



AK Parti'li 316 milletvekillerinin imzasıyla verilen anayasa değişikliği teklifi üzerinde değerlendirmeler yapılacak.



Teklifin bu hafta TBMM Başkanlığınca Anayasa Komisyonuna sevk edilmesi bekleniyor.



FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek.