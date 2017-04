"2017 Türkiye'nin atılım ve yatırım yılı olacak"

BİRKONFED Genel Başkanı Ünsal, "Aziz milletimizin kendi Anayasasını ilk defa kendisinin yaptığı milat hükmünde bir dönemi yaşıyoruz" dedi.

İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, "Aziz milletimizin kendi Anayasasını ilk defa kendisinin yaptığı milat hükmünde bir dönemi yaşıyoruz. Bu süreç 16 Nisan'da bitmiyor. Asıl çalışma 17 Nisan itibarıyla başlayacak ve 2017 Türkiye'nin atılım, yatırım, istihdam ve istikrar yılı olacak." dedi.



Ünsal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ülkeleri ayakta tutan ve güçlendiren önemli unsurların başında gelen ekonominin hızlı karar alma ve verme mekanizmasıyla canlı ve diri kalabileceğini söyledi.



Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kadroların gayretleriyle ekonomik kalkınmanın hızlandığını aktaran Ünsal, bu ivmenin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artacağına inandığını ifade etti.



Ünsal, Türkiye'nin çift başlılıktan çok çektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemini destekliyoruz. Çünkü devletimizin her kademesinin 'milletin evi' olacağını, sorunların çok rahat çözüleceğini, hızlı bir bürokratik sistemin egemen olacağını düşünüyoruz." dedi.



Osman Ünsal, 1961 ve 1982 Anayasalarının dayatma esasına göre kurgulandığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Türkiye şu an aslında bir tarih yazıyor. Millet ilk defa kendine has milli bir Anayasayı hep beraber yapıyor. Kendi hür irademizle, bütün vatandaşlarımızın özgürlüğünü, hak ve hukukunu koruyacak bir Anayasanın temellerini atıyoruz. Bu süreç milletin birbiriyle olan bağını kuvvetlendirecek. Dolayısıyla bu sistemin arkasında sonuna kadar durmalıyız. Ülkeyi darbeye, kaosa sürükleyen hantal Anayasayı ve bunun kalıntılarını tamamen tarihin kirli sayfalarına gömmeliyiz."



"REFERANDUM SONRASI PİYASALAR DAHA DA HAREKETLENECEK"



Türk ekonomisinin son yıllarda yaşanan iç ve dış saldırılara rağmen kazanımlarını ve istikrarını korumayı başardığını anlatan Ünsal, yeni Anayasa ile yakalanacak ivme ile ülkenin 2023 hedeflerine kısa vadede ulaşabileceğini dile getirdi.



BİRKONFED Genel Başkanı Ünsal, referandum sonrası piyasaların daha da hareketleneceğini kaydetti.



16 Nisan'daki referandumda "hayır" tarafında olanları "vatan haini" olarak görmediklerini kaydeden Ünsal, "Ama Avrupa, PKK, FETÖ ve Türkiye'nin alt üst olmasını bekleyen fitne odaklarının bulunduğu ‘hayır’ safında yer alınmasın diyoruz." ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın Türkiye'nin kalkınmasını ve büyük hamleler yapmasını istemediğini savunan Ünsal, "Avrupa ülkeleri Türkiye'deki referandumla ilgili açıkça hayır kampanyası yürütüyor. Ülkemizin Cumhurbaşkanı'nın şakağına silah dayamak suretiyle asılan posterlere izin verebiliyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda'da çirkin bir saldırıya maruz kaldı. Asıl korkuları şu; Türkiye Sevr ve Lozan anlaşmalarının tesirinden kurtulmak istiyor. Avrupa bundan rahatsız." yorumunu yaptı.



"BİRKONFED OLARAK 'EVET' DİYECEĞİZ"



BİRKONFED olarak 16 Nisan'daki referandumda "evet" diyeceklerini açıklayan Ünsal, şöyle devam etti:



"Böylesine kritik ve önemli bir süreçte devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmalıyız. Bu bir seçim çalışması değil. Bu bir sistem değişikliği çalışmasıdır. Aziz milletimizin kendi Anayasasını ilk defa kendisinin yaptığı milat hükmünde bir dönemi yaşıyoruz. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Tamamıyla milli, kendi ulusal hak ve hukukumuzu koruyacak yeni bir Anayasayı hayata geçiriyoruz."



Ünsal, BİRKONFED olarak birçok ilde referanduma yönelik çalışma yaptıklarını ve söz konusu Anayasa değişikliğini anlattıklarını belirterek, "4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in katılımıyla İstanbul'da iş dünyasıyla yeni Anayasayı konuşacağız. 11 Nisan'da da Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ile İstanbul Milletvekillerimiz İsmet Uçma ve Hasan Sert'in katılımıyla Çekmeköy'de bir program planlıyoruz." diye konuştu.



Osman Ünsal, "Bu süreç 16 Nisan'da bitmiyor. Durmak yok. Asıl çalışma 17 Nisan itibarıyla başlayacak. 2017 Türkiye'nin atılım, yatırım istihdam ve istikrar yılı olacak diye temenni ediyorum." dedi.