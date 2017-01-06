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2017 Katar ExxonMobile Açık Tenis Turnuvası

2017 Katar ExxonMobile Açık Tenis Turnuvası

Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Halifa Tenis ve Squash Kompleksi'nde düzenlenen 2017 Katar ExxonMobil Açık Tenis Turnuvası tek erkek çeyrek final maçında Büyük Britanyalı raket Andy Murray (fotoğrafta) ile İspanyol raket Nicolas Almagro karşılaştı.
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Spor 06 Ocak 2017 - 10:34

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