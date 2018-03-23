Son Dakika!
23 Mart 2018 10:06 | Son Güncelleme: 23 Mart 2018 11:20

2017 İşsizlik oranı belli oldu

2017 işsizlik oranı belli oldu.

2017 İşsizlik oranı belli oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı.

Etiketler:


0Yorum Yap