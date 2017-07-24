2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları

Rusya, madalya mücadelesinde genel sıralamanın zirvesindeki yerini korudu.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın altıncı gününde Rusya, madalya sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.



Samsun'da düzenlenen organizasyonda 32 altın, 25 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 68 madalyaya ulaşan Rusya, madalya sıralamasının zirvesinde kalmaya devam etti.



Rusya'nın ardından 7 altın, 9 gümüş ve 16 bronz madalyası bulunan Ukrayna ikinci sıradaki yerini korudu. Güney Kore ise yedişer altın, gümüş ve bronz madalyayla günü üçüncü sırada tamamladı.



Türkiye, 6 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla 4. sırada yer aldı.



Olimpiyatlarda madalya mücadelesinde genel sıralamadaki ilk 10 ülke şu şekilde:



