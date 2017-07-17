2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları başlıyor

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, yarın Samsun'un ev sahipliğinde başlayacak.

Organizasyonda 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu yer alacak ve tarihin en yüksek katılımlı İşitme Engelliler Olimpiyatları olacak. Türkiye'yi organizasyonda 294 sporcu temsil edecek.



23. kez düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları, 30 Temmuz Pazar günü sona erecek.



Oyunlarda atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bowling, dağ bisikleti, futbol, golf, güreş, hentbol, judo, karate, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, tekvando, tenis, voleybol, yol bisikleti ve yüzme olmak üzere 20 branşta mücadeleler yapılacak.



TÜRKİYE'NİN DÜZENLEDİĞİ EN BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONU



2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, Türkiye'nin düzenlediği en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyor.



Sporcular, spor adamları ve misafirlerin 24 farklı konaklama bölgesinde ağırlanacağı organizasyon, Samsun'un 8 ilçesinde yer alan 37 spor tesisi ve alanında yapılacak.



OYUNLARIN TARİHÇESİ



Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesinin (ICSD) organize ettiği oyunlar, ilk olarak 1924 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.



Şu ana kadar 22 kez düzenlenen organizasyona sırasıyla Fransa, Hollanda, Almanya, Büyük Britanya, İsveç, Danimarka, Belçika, İtalya, Finlandiya, ABD, Yugoslavya, İsveç, Romanya, Almanya, ABD, Yeni Zelanda, Bulgaristan, Danimarka, İtalya, Avustralya, Tayvan ve Bulgaristan ev sahipliği yaptı.



EN BAŞARILI ÜLKE ABD



ABD, İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndaki en başarılı ülke olarak dikkati çekiyor.



Şu ana kadar gerçekleştirilen organizasyonlarda ABD, 350'si altın olmak üzere toplam 987 madalya kazandı.



Oyunlardaki en başarılı ülke sıralamasında ABD'yi 173'ü altın 405 madalya ile Sovyetler Birliği takip etti. Organizasyon tarihinde 164'ü altın olmak üzere 575 madalya kazanan Almanya ise üçüncü sırada bulunuyor.



TÜRKİYE'DEN 84 MADALYA



Türkiye, İşitme Engelliler Olimpiyatları'na ilk kez 1989'da katıldı. Ay-yıldızlılar, şu ana kadar oyunlarda 17'si altın olmak üzere toplam 84 madalya kazandı.



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinin ev sahipliği yaptığı oyunlarda güreş branşında bronz madalya kazanan İsmail Otamış, Türkiye adına oyunlarda başarı elde eden ilk sporcu unvanını elde etti. Türkiye, İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndaki ilk altın madalyasına ise 1997'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen oyunlarda ulaştı. İşitme Engelli Milli Futbol Takımı, bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.



Ay-yıldızlılar, son olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2013 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ise 7 altın, 9 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 33 madalya elde etti.