2017 işitme engelliler olimpiyatları başladı

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde, farklı müzik ve dans gösterileri eşliğinde Türkiye'nin kültür ve tarihi sahnelendi.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.



2017 İŞİTME ENGELLİLERİ OLİMPİYATLARI



Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yapılan törene, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Açılışta "Deaf Dance Akademi" tarafından gerçekleştirilen gösterinin ardından 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılan ülkeler için geçit töreni düzenlendi.



Stada son sırada giren Türk kafilesinin önünde Türk bayrağını, milli güreşçi İlhan Çıtak taşıdı.



Oyunlara birer sporcuyla katılan Filipinler, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Yemen ve Guatemala'nın bayraklarını ise ülkeleri temsil eden isimler tek başına taşıdı.



Geçit töreninde en büyük desteği ve alkışı, ev sahibi Türkiye'nin sporcuları aldı.



Açılış töreni başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları okundu.



ICSD BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ



Törende Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesinin (ICSD) bayrağı stada getirildi.



Jandarma erleri tarafından taşınan bayrak, daha sonra Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda göndere çekildi.



MEŞALEYİ İSMAİL OTAMIŞ GETİRDİ



İşitme Engelliler Olimpiyatları meşalesini, Türkiye'ye bu organizasyonda ilk madalyasını kazandıran milli sporcu İsmail Otamış stada getirdi.



Eski milli sporcu Ertuğrul Bursa'nın meşaleyi yakmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.



Türk bayrağının göndere çekilmesi sırasında İstiklal Marşı okundu.



TÜRKİYE'NİN KÜLTÜRÜ VE TARİHİ SAHNELENDİ



Açılış töreninde, farklı müzik ve dans gösterileri eşliğinde Türkiye'nin kültür ve tarihi sahnelendi.



İşitme engelli bir kadının yaşam hikayesi, kurtuluş ve milli irade temaları işlendi.



Mehter marşı eşliğinde Türk düşünürlerin silüetleri ekrana yansıtıldı.



Son olarak ise insanlığın bir arada olması temasına dikkat çekildi.



Gösterilerin ardından sahneye çıkan Murat Boz, konser verdi. Konser esnasında havai fişek gösterisi yapıldı.



GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Açılış töreni öncesi ve sırasında Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nın çevresi başta olmak üzere Samsun kentinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Polisler tarafından stada giden birçok yol trafiğe kapatılırken, seyirciler ve basın mensupları belirlenen noktalarda aramalardan geçtikten sonra stada girebildi.



Seremonide 3 binin üzerinde polisin yanı sıra 650 özel güvenlik görevlisi hazır bulundu.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAHNESİ KURULDU



Açılış töreninde, koreografi, ışık oyunları, dans ve suyla senkronize müzik şovları için büyük bir sahne kuruldu.



Türkiye'de şu ana kadar yapılmış seremonilerdeki en büyük sahne üzerinde bulunan 2 adet özel havuz sistemi sayesinde gösteri boyunca senaryo ve müzikle senkronize su gösterileri gerçekleştirildi.



Seyirciler, gösterileri bin 500 metrekarelik ekrandan da takip etti.



