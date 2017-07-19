2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları başladı

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın açılış töreni, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda organizasyona katılan ülkelerin seronomi geçişi ile başladı.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, resmi açılış töreniyle başladı.



Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yapılan törene, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Açılışta "Deaf Dance Akademi" tarafından gerçekleştirilen gösterinin ardından 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılan ülkeler için geçit töreni düzenlendi.



Stada son sırada giren Türk kafilesinin önünde Türk bayrağını, milli güreşçi İlhan Çıtak taşıdı.



Oyunlara birer sporcuyla katılan Filipinler, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Yemen ve Guatemala'nın bayraklarını ise ülkeleri temsil eden isimler tek başına taşıdı.



Geçit töreninde en büyük desteği ve alkışı, ev sahibi Türkiye'nin sporcuları aldı.



Açılış töreni başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları okundu.



ICSD bayrağı göndere çekildi



Törende Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesinin (ICSD) bayrağı stada getirildi.



Jandarma erleri tarafından taşınan bayrak, daha sonra Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda göndere çekildi.

Meşaleyi İsmail Otamış getirdi



İşitme Engelliler Olimpiyatları meşalesini, Türkiye'ye bu organizasyonda ilk madalyasını kazandıran milli sporcu İsmail Otamış stada getirdi.



Eski milli sporcu Ertuğrul Bursa'nın meşaleyi yakmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.



Türk bayrağının göndere çekilmesi sırasında İstiklal Marşı okundu.



Türkiye'nin kültürü ve tarihi sahnelendi



Açılış töreninde, farklı müzik ve dans gösterileri eşliğinde Türkiye'nin kültür ve tarihi sahnelendi.



İşitme engelli bir kadının yaşam hikayesi, kurtuluş ve milli irade temaları işlendi.



Mehter marşı eşliğinde Türk düşünürlerin silüetleri ekrana yansıtıldı.



Son olarak ise insanlığın bir arada olması temasına dikkat çekildi.



Gösterilerin ardından sahneye çıkan Murat Boz, konser verdi. Konser esnasında havai fişek gösterisi yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı



Açılış töreni öncesi ve sırasında Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nın çevresi başta olmak üzere Samsun kentinde geniş güvenlik önlemleri alındı.



Polisler tarafından stada giden birçok yol trafiğe kapatılırken, seyirciler ve basın mensupları belirlenen noktalarda aramalardan geçtikten sonra stada girebildi.



Seremonide 3 binin üzerinde polisin yanı sıra 650 özel güvenlik görevlisi hazır bulundu.

Türkiye'nin en büyük sahnesi kuruldu



Açılış töreninde, koreografi, ışık oyunları, dans ve suyla senkronize müzik şovları için büyük bir sahne kuruldu.



Türkiye'de şu ana kadar yapılmış seremonilerdeki en büyük sahne üzerinde bulunan 2 adet özel havuz sistemi sayesinde gösteri boyunca senaryo ve müzikle senkronize su gösterileri gerçekleştirildi.



Seyirciler, gösterileri bin 500 metrekarelik ekrandan da takip etti.



Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, sözlerine davetliler ve sporcuları selamlayarak başladı.



2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın katılımcılarının, sporu, sesleri haline getirdiğini dile getiren Kılıç, "23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları gibi prestijli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak, benim de memleketim olan güzel Samsun için heyecan verici bir tecrübe olacak." ifadelerini kullandı.



İşitme Engelliler Olimpiyatları için 8 farklı ilçede 43 tesisin hizmete açıldığını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:



"Geçmişte Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ateşinin yandığı Samsun, bugün de dünya çapında bir sevgi ve dostluk meşalesinin yanışına tanıklık etmektedir. Böyle devasa tesislerin çok kısa sürede hazır hale getirilmesi, İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde bir ilk olarak gerçekleşmiştir. Bugün içerisinde bulunduğumuz UEFA standartlarına uygun 33 bin 919 seyirci kapasiteli yeni stadımız da Samsun'a ve ülke sporuna büyük katkılar sağlayacağını düşündüğümüz yaşayan bir tesis olarak nice kıymetli eserler arasındaki yerini almıştır."



Bakan Kılıç, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın, bütün Samsunlular için birçok ilki bünyesinde barındırdığının altını çizerek, "Bunca hizmet ve yatırımın yegane amacı, siz değerli sporcularımızın 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nı güven, huzur ve neşe içerisinde geçirmelerini sağlamaktır. Buradan ayrılırken güzel hatıralar ve sıcak dostluklarla ülkenize dönmeniz en büyük temennimizdir. Esnafımızdan, Türk Hava Yolları kabin görevlilerine kadar 5 bin vatandaşımız bu organizasyon için Türkçe ve uluslararası işaret dili eğitimi almıştır." diye konuştu.



"Samsun, 6 kıtayı kalbinde topladı"



Bakan Kılıç, Samsun'un İşitme Engelliler Olimpiyatları sayesinde 6 kıtayı kalbinde toplayan bir şehir olduğunu söyledi.



Türk spor tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmanın Samsun için unutulmaz bir deneyim olacağını ifade eden Kılıç, "İnanıyorum ki bizim milletimizin ve misafirlerimizin arasında oluşacak ortak insanlık dilinin sessizliği, dünyayı kirli ve kötü yapan bütün kötü sesleri bastıracak kadar önemlidir. Samsun için 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları birçok ilkin yaşanmasına sebep olduğu gibi, Samsun da oyunların tarihçesinde birçok ilke sahne olacaktır. 6 farklı kıta ve 97 ülkeden gelen 3 bini aşkın sporcu ve toplamda 5 bini aşkın katılımcıyla Samsun 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, olimpiyat tarihinin en büyük organizasyonudur." değerlendirmesinde bulundu.



2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı güzel bir şekilde tamamlayacak olmanın onurunu yaşadıklarını aktaran Bakan Kılıç, şunları kaydetti:



"Bu rekor düzeydeki katılım, ülkemiz için yürütülen bir takım siyasi algıların aksine Türkiye'nin huzurlu ve emniyetli bir ülke olduğunun küresel ölçekte verilmiş en kuvvetli cevabıdır. Bugün ülkemiz, karalama çalışmalarının hepsini bertaraf edecek, hak ettiği bu neticeyi almıştır. 2017 tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonuna ev sahipliği yapmak, farklı dil, din, uyum ve kültürlerden katılımcılarımızı ağırlamak, asırlar boyunca pek çok farklılığı kardeşçe içinde yaşatan kadim Anadolu'nun toprakları için bir mutluluktur. Türkiye, doğu ve batının, eski ve yeninin, tarih ve geleceğin birleştiği bir köprüdür. Burada, bu sporcu köyünde konuk edeceğimiz misafirlerimiz de inanıyoruz ki Türkiye'de medeniyetleri paylaştıran atmosferin içerisinde fair-play ve centilmenlik ruhuyla kısa sürede kaynaşacaklardır."



Misafirlerin, Samsun'un ve Türkiye'nin güzellikleriyle tanınmasının sevincini kalplerinde yaşayarak oyunları tamamlayacağına inandığını bildiren Kılıç, şöyle konuştu:



"Ülkemizin her köşesine hizmet götürme politikasında önümüzü açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve göreve geldiğinden beri hiç durmadan çalışan Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bu aşk ve şevkleri en büyük ilham kaynağımızdır. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın gerçekleşmesi aşamasında en büyük emeği ve desteği veren, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza kıymetli katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bütün sporcu kardeşlerime gönülden başarılar diliyorum."



Rukhledev: Türkiye, artan gücünü ve direncini göstermeye devam etmektedir



Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev de törende yaptığı konuşmada, "Türkiye, artan gücünü ve direncini göstermeye devam etmektedir." dedi.



İlk kez 1924 yılında Paris'te düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın, dünyanın ikinci en eski uluslararası spor organizasyonu olduğunu dile getiren Rukhledev, şunları kaydetti:



"1896 yılında düzenlenen ilk modern olimpiyat oyunlarından sadece 28 yıl sonra başladığımız için gurur duymalıyız. Siz işitme engelli sporcular, Samsun'da ICSD'nin mottosu olan spor yoluyla eşitlik sözünü kucaklayarak, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın değerlerini ve ruhunu yaşayacaksınız. Güreş alanında 6 kez engelliler olimpiyat şampiyonu bir sporcu olarak, sporu ne kadar çok sevdiğinizi biliyor ve anlıyorum. Önümüzdeki iki hafta boyunca, geçtiğimiz yıl yaşanan kaos ve sorunlara rağmen Türkiye'nin ne kadar harika bir ülke olduğunu göreceksiniz. Türkiye, artan gücünü ve direncini göstermeye devam etmektedir ki bunu büyük bir hayranlıkla izlemekteyim. Türkiye ayrıca tüm alanlarda başarma azmi göstermektedir. 1,2 milyon nüfuslu Samsun şehri, son derece canlı bir şehir olarak kendini kanıtlamış ve bu konudaki kararlılığını da harika bir şekilde sergilemiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a fark yaratan çalışmaları, Samsun Valisi ve Belediye Başkanı'na göstermiş oldukları son derece sağlam iş birliği için teşekkür etmek istiyorum."