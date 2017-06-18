2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası

Futbolda 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın ikinci maçında Portekiz ile Meksika 2-2 berabere kaldı.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, Kazan Arena'da oynanan A Grubu karşılaşmasında son Avrupa şampiyonu Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi.



Portekiz, 34. dakikada Beşiktaş'ta da forma giyen Ricardo Quaresma'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Meksika ise 42. dakikada Bayer Leverkusen'in golcü futbolcusu Chicharito'nun topu ağlara göndermesiyle skoru 1-1'e taşıdı ve takımlar soyunma odasına da bu skorla gitti.



Dengeli geçen ikinci yarıda Portekiz 86. dakikada Cedric'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçse de 90+1. dakikada Hector Moreno'nun attığı golle Meksika dengeyi sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma bir gol kaydettiği müsabakanın 82. dakikasında yerini Andre Silva'ya bıraktı.