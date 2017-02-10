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60 karede Chicago Otomobil Fuarı

60 karede Chicago Otomobil Fuarı

ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 109'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açacak "Chicago Otomobil Fuarı"nın basın tanıtımı başladı.
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Otomobil 10 Şubat 2017 - 10:35

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