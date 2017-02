2017 altın madalyalarla dolu bir yıl olacak

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2017'nin altın madalyalarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Milli sporcu, Serbest Güreş Milli Takımı'nın Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampında değerlendirmelerde bulundu.



Taha, 2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından programlar, davetler, ödül törenleri ve gala geceleri nedeniyle fazla antrenman yapma şansı bulamadığını söyledi.



Yeni yılda ilk müsabakalarına Türkiye Şampiyonası'nda çıktığını hatırlatan milli sporcu, "Antrenman yapamamam nedeniyle Türkiye Şampiyonası önemliydi. Sanırım bir olimpiyat şampiyonunun Türkiye Şampiyonası'nda güreşmesi tarihte bir ilk oldu." dedi.



Şampiyonada yer almayı istemesinin sebeplerini de açıklayan Taha, "Ayaklarımın yere basması ve rehavetten bir an önce kurtulabilmek için Türkiye Şampiyonası'na girdim ve şampiyon oldum. 2017 yılının ilk altın madalyasını orada aldım. Bundan önceki sezonlarda da önce Türkiye Şampiyonası'na daha sonra Yaşar Doğu Turnuvası'na girmiş ve Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmiştim. Seriyi bozmak istemedim. Bu sezon da Türkiye Şampiyonası, Yaşar Doğu Turnuvası'ndan sonra Sırbistan'da 5. Avrupa şampiyonluğu hedefim var. 2017 de altın madalyalarla dolu bir yıl olacak." diye konuştu.



"STRES YAPMIYORUM DİYEN YALAN SÖYLER"



Taha Akgül, elde ettiği başarıların ardından sorumluluğunun giderek arttığını vurgulayarak, Türkiye Şampiyonası'nda bile strese girdiğini kaydetti.



"Stres yapmıyorum diyen yalan söyler." ifadesini kullanan Taha, şöyle konuştu:



"Stres kesinlikle olur, olması da lazım. Fazla rahatlık iyi değildir. İnsanların gözünün üzerimde olduğunu biliyorum. O nedenle maça çıkarken, ısınırken ve rakiplerime karşı davranışlarıma yani her hareketime dikkat etmem lazım. Çünkü ben örnek sporcuyum, rol modelim."



"HER KİLODAN SPORCUYLA ANTRENMAN YAPABİLİRİM"



Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, yıllarca partner konusunda sıkıntı yaşadığını, 2016 Rio Olimpiyatları'na da Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile hazırlandığını hatırlattı.



Recep Kara ile olimpiyatlar öncesi Erzurum'da birlikte kamp yaptıklarını belirten Taha Akgül, şunları söyledi:



"Benim ona onun da bana faydası oldu. Birimiz Kırkpınar'ın başpehlivanı, birimiz olimpiyat şampiyonu olduk. Recep ağabeyin de yağlı güreşler nedeniyle yoğun programları var. Fırsat buldukça gelip bana antrenman veriyor, kendisinden çok iyi antrenman alıyordum. Şu anda partner sıkıntım var ama bunu hiç problem yapmadım. 96, 84, 74 veya 120 kilo olur hiç fark etmiyor. En büyük avantajım hafif sıkletlerle bile antrenman yapabilmem. Onlarla hızlandım, rakiplerime karşı üstünlüğümü onlarla kurdum. Bunlar dezavantaj gibi gözükebilir ama müsabaka içinde rakiplerime karşı hızımı bu antrenmanlar sayesinde kazanıyorum."