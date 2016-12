2016'da en çok bunları aradık

Türkiye'deki internet kullanıcıları, 1 Ocak-31 Aralık 2016 döneminde arama motoru Google'da en çok "Facebook", ''Youtube", "Google", "hava durumu" kelimelerini aradı.

Google verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 2016'da Google'da en büyük yükseliş gösteren aramalar ise "no 309", "slihter io", "aleyna tilki", "film izle 2016", "kerimcan durmaz", "euro 2016", "kısmetse olur", "cep müzik indir", "edevlete giriş" oldu.



Ülke genelinde "sağlık" kategorisinde "randevu" ilk sırayı aldı, bunu "kalp", "sgk", "acıbadem" ve "nöbetçi eczane" kelimeleri takip etti.



"Seyahat" kategorisindeki aramalar incelendiğinde, "uçak bileti" ilk sırada bulunurken, bunu "İstanbul", "thy" ve "bilet" izledi.



Söz konusu dönemde bu kategoride en büyük çıkışı gösteren arama ise "Atatürk Havalimanı patlaması" oldu.



"Spor" kategorisi incelendiğinde, bu dönemde en çok aranan kelimeler sırasıyla "lig", "Fenerbahçe", "Beşiktaş", "ligtv", "Galatasaray", "maç", "spor" olurken, bu alanda en çok çıkış gösteren aramalar "Fenerbahçe Grasshoppers", "Emre Mor", "Türkiye Kosova maçı", "Beşiktaş-Dinamo Kiev", "Fenerbahçe Manchester United" oldu.



"İnternet" kategorisindeki aramalarda "Google", "Hotmail", "Twitter", "Vodafone", "Facebook" sıralaması oluştu, "Iphone se", "pokemon go", "huawei p9", "Türk Telekom paketler" ve "htc10" yükseliş gösteren aramalar oldu.



"Gayrimenkul" alanında ise "Sahibinden", "Milliyet" ve "emlak" sıralaması oluştu.



BÜYÜK ŞEHİRLER



İstanbul'daki internet kullanıcıları en çok "Facebook", "Youtube", "Google"ı ararken, "pokemon go", "slither io" ve "letgo" kelimeleri en çok çıkış gösteren aramalarda ilk sıralara yerleşti.



Ankaralı internet kullanıcıların aramalarında "Facebook", "Ankara", "Youtube", İzmirli internet kullanıcıların aramalarında ise "Facebook", "İzmir", "Youtube" sıralaması gerçekleşti.



Aynı dönemde dünya genelinde en çok "Facebook", "Youtube", "Google" kelimeleri aranırken, Google'da dünyada en çok yükselen aramalar "pokemon go", "slither.io", "euro 2016", "trump" şeklinde gerçekleşti.



HANGİ AY NE ARANDI, EN ÇOK ÇIKIŞI NE YAPTI?



Son dönemde Google'daki aramalar aylık periyotlar halinde şu şekilde gerçekleşti:



- 1 Ocak-1 Şubat: "Facebook", "Youtube", "e okul" en çok aranan kelimeler, "Mustafa Koç", "domuz gribi belirtileri", "Milli Piyango sorgula" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Şubat-1 Mart: "Facebook", "Youtube", "Google" en çok arananlar, "artık yıl nedir", "ehliyet sınav sonuçları", "deadpool" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Mart-1 Nisan: "Facebook", "Youtube", "hava durumu" en çok arananlar, "güneş tutulması nedir", "ygs sonuçları", "ygs 2016" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Nisan-1 Mayıs: "Facebook", "Youtube", "Google" en çok arananlar, "slither io", "Regaip Kandili", "Ayla Çelik Bağdat" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Mayıs-1 Haziran: "Facebook", "Youtube", "hava durumu" en çok arananlar, "Oya Aydoğan", "Berat Kandili", "Anneler Günü mesajı" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Haziran-1 Temmuz: "Facebook", "Youtube", "Google" en çok arananlar, "Atalay Filiz", "Kadir Gecesi 2016", "no 309" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Temmuz-1 Ağustos: "Facebook", "Youtube", "son dakika" en çok arananlar, "pokemon go", "darbe", "pokemon go apk", en çok çıkış yapanlar.



- 1 Ağustos-1 Eylül: "Facebook", "Youtube", "Google" en çok arananlar, "olimpiyatlar", "rio 2016" ve "İsrafil Köse" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Eylül-1 Ekim: "Facebook", "Youtube", "Google" en çok arananlar, "eba kurs", "Kurban Bayramı mesajları", "e kurs" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Ekim-1 Kasım: "Facebook", "Youtube", "Google" en çok arananlar, "aşure nasıl yapılır", "Vatan Computer", "Aleyna Tilki" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Kasım- 1 Aralık: "Facebook", "Youtube", "hava durumu" en çok arananlar, "Erdal Tosun", "Öğretmenler Günü", "dağ2" en çok çıkış yapanlar.



- 1 Aralık-31 Aralık: "Facebook", "Youtube", "hava durumu" en çok arananlar, "no 309", "slither io", "pokemon go" en çok çıkış yapanlar.



HABER, GÖRSELLER VE YOUTUBE



Google istatistiklerinde "haber" kategorisinde "hava", "hava durumu", "haber" en çok aranan kelimeler olurken, bu alanda "trump", "abc gazetesi" ve "donald trump" en büyük çıkışı gerçekleştiren kelimeler oldu.



"Görseller"de, "Facebook", "kız" ve "bebek" aramalarda ilk sırayı alırken, en çok çıkış gösteren aramalar; "tumblr", "kapak fotoğrafı" ve "caps" oldu.



Türkiye'de bu dönemde "Ahmet Kaya", "komik", "kurtlar vadisi", "film" ve "rihanna" en çok aranan kelimeler sıralamasını oluştururken, "minecraft" ve "arsız bela" en çok çıkış gösterenler olarak yerini aldı.

Kaynak: AA