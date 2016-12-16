2016'da Google'da en çok bu siteyi aradık

"Google Trends" adlı sayfada, Türkiye'de yapılan genel aramalarda birinci sırada EBA yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Google'ın 2016 arama trendlerinde yer alan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) 17 milyonu aşkın öğretmen ve öğrenciye, 12 bin haber, 63 bin görsel, 65 bin video, 6 bin ses kaydı, 2 bin dergi, 17 bin çeşitli ders dokümanı ve 781 kaynak kitapla, aktif bir biçimde hizmet verdiği bildirildi.



Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Google'ın Türkiye'de ve dünyada en çok aranan kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı 2016 arama trendleri listesini duyurduğu belirtildi.



"Google Trends" adlı sayfada, Türkiye'de yapılan genel aramalarda birinci sırada EBA'nın yer aldığı vurgulanan açıklamada, bilişim ağının 17 milyondan fazla öğretmen ve öğrenciye hitap ettiği anımsatıldı.



FATİH Projesi'nin önemli bileşenlerinden biri olan EBA'nın mekan sınırlılıklarını aşan, araç ve zamandan bağımsız çalışabilen, öğrenme ortamını derslik ve okulların dışına taşıyan, güvenli internet portalı olarak kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"17 milyonu aşkın öğretmen ve öğrenciye hitap eden portal, 12 bin haber, 63 bin görsel, 65 bin video, 6 bin ses kaydı, 2 bin dergi, 17 bin çeşitli ders dokümanı ve 781 kaynak kitapla aktif bir biçimde hizmet veriyor. EBA, öğretmen ve öğrenci için sadece kaynak erişimi değil kendi çalışmalarını da sunabilecekleri bir ortam olma niteliğini taşıyor."

EBA'NIN MOBİL UYGULAMASI



Yeni EBA'nın akıllı telefonlarda 1 Aralık 2016 itibarıyla yenilendiği vurgulanan açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine yeni bir logo ile sunulan yeni EBA'da haber, video, görsel, ses, kitap, dergi ve doküman modüllerinin "içerik" başlığı altında sunulmasıyla bu alanlara çok daha kolay erişim sağlandığı vurgulandı.



EBA Haber Modülü'nün de sosyal medyada paylaşılabilir hale getirildiği bildirilen açıklamada, EBA’nın söz konusu sürümünün mobil uygulamaya açılmasının sunduğu önemli yeniliklerden biri olduğu kaydedildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Kullanıcılar şimdilik Android tabanlı, en kısa zamanda ise İOS tabanlı cep telefonlarına EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, kitap ve dergi bölümlerine ulaşarak, var olan içeriklerden yararlanabilecekler. Türkiye’deki eğitim dünyasını online bir ortamda buluşturan EBA, daha önce de Google’ın trendleri arasına girmişti."

Kaynak: AA