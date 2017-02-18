2016'da 1,5 milyar akıllı cep telefonu satıldı

Geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar akıllı cep telefonu satışı gerçekleştirildi.

Gartner Bilgi Teknolojileri Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin raporuna göre, 2016 yılında satılan akıllı cep telefonu sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak 1 milyar 495 milyon 358'e yükseldi.



2015 yılında 1 milyar 423 milyon 900 bin akıllı cep telefonu satışı yapılmıştı.



Rapora göre, 2016 yılı satışlarında, Samsung yüzde 20.5'lik pazar payı ve 306 milyon 446 bin 600'lük satışla birinci, Apple yüzde 14.4'lük pazar payı ve 216 milyon 64 binlik satışla ikinci ve Huawei ise yüzde 8.9'luk pazar payı ve 132 milyon 824 bin 900'lük satışla üçüncü oldu.



2016'nın son çeyreğinde ise Apple satışta Samsung'u geçti.



Apple satışları yüzde 17.9'luk pazar payı ile 77 milyon 38 bin 900'e ulaşırken, Samsung satışları yüzde 17.8'lik pazar payı ile 83 milyon 437 bin 700 olarak gerçekleşti.



- GALAXY NOTE 7 SAMSUNG'U VURDU



Samsung satışları, geçen yılın üçüncü çeyreğinde Galaxy Note 7'nin pillerinin aşırı ısınması, patlama ve yanması sonrası piyasadan çekilmesi ve üretiminin durdurulmasının ardından bir önceki yıla göre gerileme sürecine girmişti.



Bu azalma dördüncü çeyrekte de devam etti ve firmanın satışları bir önceki yıla göre toplamda yüzde 2.9 düştü.



- 2016'da satılan telefonların yüzde 96.6'sı Android veya iOS



Akıllı telefonların işletim sistemlerinde ise Android ve iOS geçen yılki rakamlarda açık ara önde yer alıyor. Bu iki işletim sisteminin toplam pazar payı yüzde 96.6. Android tüketiciye ulaşan akıllı telefonların yüzde 81.7'sinde, iOS yüzde 17,9'unda, Windows 0.3'ünde kullanıldı.



Rapora göre, Çin çıkışlı cep telefonu firmaları Huawei, Oppo ve BBK 2016 yılının son çeyreğinde pazar payının yüzde 21.3'ünü ele geçirdi. Böylece bu şirketler bir önceki yıla oranla satışlarını yüzde 7.3 artırdı. Özellikle Huawei'nin, Samsung'un Galaxy Note 7 ile sorun yaşadığı sırada Mate 9 ürününü satışa sunması bu süreçte etkili oldu.