2016’da 1,4 milyar avro zarar etti

Deutsche Bank'ın 2016 yılı net zararı, 1,4 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Almanya’nın en önemli bankalarından Deutsche Bank, 2016 yılı için 1,4 milyar avro net zarar açıkladı.



Frankfurt merkezli Deutsche Bank'tan 2016 yılı 4’üncü çeyrek ve 2016 yılı mali verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, bankanın 2016 yılındaki net zararı 1,4 milyar avro seviyesinde geçekleşti. Banka, 2015 yılında 6,8 milyar avro net zarar açıklamıştı.



2015 yılının dördüncü çeyreğinde 2,1 milyar avro net zarar açıklayan banka, 2016'nın aynı çeyreğinde ise 1,9 milyar avro net zarar bildirdi.



Deutsche Bank’ın 2016 yılında net geliri de 2016 yılında zorlu bir piyasa ortamı, düşük faiz oranları ve Deutsche Bank'a yönelik baskı gibi nedenlerle yüzde 10 azalarak 30 milyar avroya geriledi.



Buna karşın bankanın net geliri, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 2015 yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6 artarak 7,1 milyar avro düzeyinde belirlendi.



Bankanın ana sermaye oranı yıl sonunda yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti.



Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) John Cryan, konuya ilişkin açıklamasında, "2016 yılı sonuçlarımız, Deutsche Bank'ın piyasa türbülansının yanı sıra bankayı iyileştirmek ve modernleştirmek için alınan kararlı yönetim eyleminden büyük ölçüde etkilendi." değerlendirmesini yaptı.



Bankanın zorlu bir yılda direncini kanıtladığını savunan Cryan, "2016 yılını, memnuniyet verici derecede güçlü sermaye ve likidite oranları ile tamamladık ve bu sene umut verici bir başlangıçtan sonra iyimseriz." ifadesini kullandı